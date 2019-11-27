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Bu haber 27 Kasım 2019 15:00:42 Tarihinde eklenmiştir.

Ak Partili Beytülmal Bekçisi Kuş’a, Ak Partili Vekil Adayından Eleştiri

Eyyübiye Belediyesi’nin 44 dönümlük arazi meselesi bitmek bilmiyor. Şimdi de Edessa Spor Kulübü Başkanı, Eski Ak Parti Milletvekili Aday Adayı Mahmut Demir, Eyyübiye Belediyesi’ne 44 dönümlük arazi ile ilgili sorular sordu. Eyyübiye Belediye’sinin sorulara cevap vermeyeceği ise merak konusu haline geldi.

Ak Partili Beytülmal Bekçisi Kuş’a, Ak Partili Vekil Adayından Eleştiri

Günlerdir gündemden düşmeyen Eyyübiye Belediyesi’nin 44 dönümlük araziyi betonlaştırma istediği ve Eyyübiye’deki tarım arazilerinin katledilmesine bir tepki de Eski Ak Parti Milletvekili Aday Adayı Mahmut Demir’den geldi.


 

25 Milyonluk Eyyübiye Belediye Binasına Ne Oldu?

Demir,  sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cevaplandırılmak üzere sorular sordu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

Eyyübiye Osmanlı Parkının yanında 44 dönümlük alana 25 milyon TL'ye yapılan Eyyübiye Belediye Binasına ne oldu?

Hastanenin yanındaki misafirhaneyi tekrar misafirhane yapacaktınız neden orayı belediye binasına çevirdiniz?


 

 

Eyyübiye Belediyesi 1 Yılda 3 – 5 Milyon Zarara Uğradı

1 Yılda Neden Eyyübiye Belediyesini 3-5 milyon zarara uğradığını ifade eden Mahmut Demir;
“Daha önce 44 dönüm üzerine belediye binası yapılan Eyyübiye'de neden yeni bina arayışına giriliyor? Kurumlar o binada bir araya getirilebilir. Yol Problemi 1 Minibüs Hattı İle Çözülebilir.



 

Eyyübiyelilerin Parasını Neden İsraf Ediyorsunuz?

Demir açıklamalarında; “Yeni Tahsis Edilen 44 Dönümlük Arazi Eyyübiye İçin Farklı İstihdam Projeleri İle Değerlendirilebilir. Bizde Allah rızası için soruyoruz. Eyyübiyelinin parasını neden bu kadar israf ediyorsunuz?” ifadelerine yer verdi.



 

Eyyübiye Belediyesi’ne Neden Karşı Çıkıyoruz? Yine Haklı Çıkacağız

Daha önce de misafirhanenin yeri uygun değil diyerek tepki gösterdiğini ifade eden Demir; “Eyyübiye'de 44 dönüm üzerine belediye binasının yapılmak istenmesine yine Eyyübiye'de 44 dönüm üzerinde belediye binası olduğundan karşı çıkıyoruz. 3 ay önce, misafirhane belediye binasına çevrildiğinde yeri uygun değil, trilyonlar zarar edilecek diyerek yanlış yapıyorsunuz deyip haklı çıktığımız gibi bugün de yanlış diyoruz haklı çıkacağız.” dedi.





Editör: Ahmet Şen 
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Ak Partili Beytülmal Bekçisi Kuş’a, Ak Partili Vekil Adayından Eleştiri
Eyyübiye Belediyesi’nin 44 dönümlük arazi meselesi bitmek bilmiyor. Şimdi de Edessa Spor Kulübü Başkanı, Eski Ak Parti Milletvekili Aday Adayı Mahmut Demir, Eyyübiye Belediyesi’ne 44 dönümlük arazi ile ilgili sorular sordu. Eyyübiye Belediye’sinin sorulara cevap vermeyeceği ise merak konusu haline geldi.
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