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Bu haber 27 Kasım 2019 14:00:25 Tarihinde eklenmiştir.

​Davutoğlu'nun Partisinde Flaş Gelişme! Havuzlar Kuruldu

AK Parti'den istifa eden ve yeni parti kuracağını duyuran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu 81 ilde teşkilatlanma faaliyetlerini tamamladı. Teşkilatlanma modeline göre; 81 ilde havuzlar şekliyle oluşum yapıldı.

​Davutoğlu'nun Partisinde Flaş Gelişme! Havuzlar Kuruldu

Davutoğlu, AK Parti'den kesin ihraç talebiyle merkez disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından partiden istifa ederek ve yeni parti kuracağını duyurmuştu. 

 

Davutoğlu’nun Partisi Ne Zaman Kurulacak?

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, aralık ayında partisini kurmaya hazırlanırken bu hazırlık sürecinde de 81 ilde teşkilatlanma faaliyetlerini tamamladı. 

 

Davutoğlu 81 ilde Teşkilatlandı

Davutoğu’nun kuracağı yeni partinin teşkilatlanma modeline göre; 81 ilde havuzlar şekliyle oluşum yapıldığı açıklandı. Fakat bu havuzlarda bir görevlendirme yapılmadı.





Editör: Ahmet Şen 





 
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​Davutoğlu'nun Partisinde Flaş Gelişme! Havuzlar Kuruldu
​Davutoğlu'nun Partisinde Flaş Gelişme! Havuzlar Kuruldu
AK Parti'den istifa eden ve yeni parti kuracağını duyuran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu 81 ilde teşkilatlanma faaliyetlerini tamamladı. Teşkilatlanma modeline göre; 81 ilde havuzlar şekliyle oluşum yapıldı.
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