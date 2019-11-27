​Davutoğlu'nun Partisinde Flaş Gelişme! Havuzlar Kuruldu

Davutoğlu’nun Partisi Ne Zaman Kurulacak?

Davutoğlu 81 ilde Teşkilatlandı

Davutoğlu, AK Parti'den kesin ihraç talebiyle merkez disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından partiden istifa ederek ve yeni parti kuracağını duyurmuştu.Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, aralık ayında partisini kurmaya hazırlanırken bu hazırlık sürecinde de 81 ilde teşkilatlanma faaliyetlerini tamamladı.Davutoğu’nun kuracağı yeni partinin teşkilatlanma modeline göre; 81 ilde havuzlar şekliyle oluşum yapıldığı açıklandı. Fakat bu havuzlarda bir görevlendirme yapılmadı.Editör: Ahmet Şen