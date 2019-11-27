Eyyübiye kırsalında yol yapım çalışmaları sürüyor

Kuş: Kısa Sürede Sıkıntıları Bitireceğiz

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Görenler ve Yardımcı Kırsal mahallelerinde sürdürülen stabilize yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin kırsal mahallelerde sürdürdüğü yol yapım çalışmalarını Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aslıhan’la birlikte inceleyen Kuş, bölge sakinlerinin taleplerini de dinledi. Fen işleri müdürlüğü ekiplerinin merkezde 4 ekip, kırsalda da 3 şantiyede sürdürdüğü yol yapım çalışmalarıyla Eyyübiye kışa hazırlanıyor.Ekiplerin Görenler ve Yardımcı mahallelerindeki çalışmalarını yerinde inceleyen Kuş, çalışmaların daha hız kazanacağını ve Eyyübiye’ye merkez ve kırsal ayırımı yapmadan hizmete devam edeceklerini belirtti. Kuş, “ Bu bölgemizde kısmen sıkıntılar vardı. Gerek muhtarımız gerekse köy ahalisi bize bu sıkıntıları ifade ettiler. Bizler de ekiplerimizi buraya yönlendirdik. inşallah kısa bir süre içerisinde bu sıkıntıları bitirmiş olacağız” ifadelerini kulandı.Editör: Ahmet Şen