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Bu haber 27 Kasım 2019 12:00:01 Tarihinde eklenmiştir.

​Bakan Kardeşi İflasın Eşiğinde! AtlasJet Uçuşlarını Durdurdu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kardeşine ait olan Atlas Global, olumsuz ekonomim durum ve yeni havalimanıyla beraber artan masraflardan ötürü uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.

​Bakan Kardeşi İflasın Eşiğinde! AtlasJet Uçuşlarını Durdurdu

Atlasjet Havacılık A.Ş., nakit akışındaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla tüm uçuşlara 26 Kasım - 21 Aralık tarihine kadar ara verdiklerini, bütün satış kanallarından bilet satış işlemlerinin 16 Aralık'a kadar kapalı tutulacağını açıkladı.

Daha önce de Bora Jet de önce uçuşlarını durdurduğunu açıklamış ve daha sonra iflas ettiğini açıklamıştı. 

Atlas Global, yaptığı açıklamada; "2015-2016 yıllarında ülkemizde yaşanan terör olayları ve hain darbe girişimi havacılık sektöründe büyük yaralar açmış, taşınan yolcu sayısı ve yolcu gelirlerinde 2017 yılı dahil önemli kayıplara neden olmuştur. Havacılık sektörünün itici gücü olan turizm sektörü açısından olumsuz geçen söz konusu dönemin ardından, güvenlik algısı ve ana pazarlarla olan politik ilişkilerdeki iyileşmenin desteğiyle 2018 yılında başlayan toparlanma süreci devam etmiş; bu konuda alınan tedbirlerin etkileri havacılık sektörüne de olumlu bir şekilde yansımaya başlamıştır. 2015-2016 yıllarında yaşanan bu elim olaylar gerek operasyonel gerekse de ticari açıdan Havayolumuzu olumsuz yönde etkilemiştir. Bunun yanı sıra 2018 yılı ikinci yarısında Türk Lirası'nda yaşanan hızlı ve agresif dalgalanmalar özellikle iç pazar dinamiklerini de olumsuz etkileyerek uçakla seyahat etme talebinde azalmaya sebep olmuştur" ifadelerine yer verdi.




 

2018 Yılında Toparlanma Sürecine Girilmişti

"Yaşanan olumsuzluklara rağmen, havayolumuz tarafından alınan yeni stratejik kararlar çerçevesinde 2018 yılı ikinci yarısında toparlanma sürecine girilmiş ve operasyonlarımız tekrar kar eder hale getirilmiştir" diyerek şu açıklamalarda bulundu;

"Ancak yakın geçmiş olumsuzlukları ve beraberinde getirdiği ekenomik yük ve 2019 yılı Nisan ayı itibariyle İstanbul Havalimanı'na geçişle birlikte lojistik ve operasyonel maliyetlerde yaşanan büyük artış, Havayolumuz açısından 2016/2017 kayıplarımızı yeterli sürede telafi etme imkanımızı ortadan kaldırmıştır.



 

Atlas Jet Nakit Sorunu Yaşıyor

“Nakit akışımızdaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla, tüm uçuşlarımıza 26 Kasım 2019 itibariyle, 21 Aralık 2019 tarihine kadar ara vermek zorunda kaldığımız bilgisini arz ederiz. Bu süreçte uçuşu gerçekleştirilemeyen yolcularımızın satın aldıkları biletleriyle ilgili 15 Aralık 2019 tarihine kadar gerekli tespitler tarafımızca yapılacaktır. Yolcularımızın iade ve değişiklik talepleri ile ilgili uygulanacak işlemler 16 Aralık 2019 tarihinde web sitemiz üzerinden duyurulacaktır. Bütün satış kanallarımızdan bilet satış işlemleri 16 Aralık 2019 tarihine kadar kapalı tutulacaktır." 





Editör: Ahmet Şen 
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​Bakan Kardeşi İflasın Eşiğinde! AtlasJet Uçuşlarını Durdurdu
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