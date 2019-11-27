Babcan'dan Abdullah Gül İtirafı: Abdullah Bey bize dışarıdan bilgisi ve tecrübesi ile destek veriyor

“SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ BENİM AYRILMAMI İSTEMEDİ”

TELE1’den edinile n bilgilere göre, Yeni parti kurma hazırlığı içinde olan Ali Babacan’dan Abdullah Gül itirafı geldi.HaberTürk Tv’de yayımlanan Teke Tek programında Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtlayan Babacan şu açıklamalarda bulundu;Uzun zamandır son derece sessizdi. Herkes ‘sessiz ve derinden mi gidiyor?’ diyordu. Ali Babacan AK Parti’den istifasının ardından bir daha kendisinden doğrudan haber alabilen olmadı. Etrafından bilgi parçaları sızdı. Biz de ‘Ali Bey konuşmadan siyaset olmaz’ dedik. O da ‘Günü geldiğinde’ dedi. Partisinin kuruluşu nasıl olacak? Neler oldu? Onu konuşacağız. AK Parti’den istifa ettiniz. AK Parti’yle özdeşleşmiş isimlerden biriydiniz. Oldukça da başarılı bakanlık dönemi geçirdiniz. Kısa bir zaman parlamento dışında kaldınız. Bir süre sonra AK Parti’den ayrıldınız? Neden ayrıldınız?Aslında bir süreç. Birdenbire verilmiş bir karar değil. 2001 ekonomik krizinden sonra yeni bir siyasi hareketin gerekliliğine karar vermiştik, AK Parti’yi kurduk. Kuruluşta önemli prensipler, değerler vardı. Önce insan diyorduk. İnsan haklarına önem veriyorduk. Türkiye’de demokrasinin iyi işlemediğinden şikayet ediyorduk. Bu değerleri yeniden canlandırmak için yeni bir siyaset olarak AK Parti çıktı. Daha sonra farklar oluşmaya başladı. 2011-2012’de başlayan, 3013 yılında başlangıç değerleri ve ilkeler arasında farklılıklar oluştu. Hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokrasi diyorsak bunlar evrensel ilkeler. Bunların zaman içerisinde örselenmesi hepimizi rahatsız ettik. Baktık ki düzelme olmuyor.Parti içinde kalıp, mücadele etseydiniz…BABACAN: 2019’a kadar ciddi mücadelemiz oldu. Yola çıkarken ilkeler önce şeffaflık, hesap verebilirlik, yerinden yönetim anlayışı. Kurumların güçlü, itibarlı olması. Kural bazlı yönetim.Sadece değerlerde değil ilkelerde de sapma meydana geldi. Türkiye’de her alanda sorunlar büyüdü. Neredeyse ülkenin karanlık tünele girdiğini gördük. Üzerimizde ciddi sorumluluk hissettik.Çoğul konuşuyorsunuzArkadaşlarımızın bir kısmı erken zamanda sistem dışına çıktılar.Partiden dışlandığınızı hissettiniz mi? Bütün buna rağmen parti bağrına basıyor muydu sizi?Sayın Cumhurbaşkanımız benim ayrılmamı istemedi. Bir toplumsal ve ahlaki sorumluluk olarak bunu hissettik. Türkiye’nin başarılı dönemlerinde bir miktar katkısı olarak insanlar olarak içinde bulunduğumuz durum bizi üzdü. Bu problemleri çözmek için yeni bir iddiayla ortaya çıkmak.Ali Babacan, “Abdullah Gül bu hareketin neresinde?” sorusuna şöyle yanıt verdi:Ali Babacan: Abdullah beyle kaygılarımız aynı. Bize dışardan bilgisi ve tecrübesi ile destek veriyor. Ama asıl işi biz yapıyoruz.Editör: Ahmet Şen