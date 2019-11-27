Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 27 Kasım 2019 09:00:59 Tarihinde eklenmiştir.

​Kış Lastiği İçin Son 3 Gün! Takmayanlara Ceza!

Türkiye genelinde kış lastiği uygulaması 1 Aralık’ta başlıyor. Kış lastiği bulundurmayan ticari araç sürücülerine 2918 Sayılı KTK'nın 65/a maddesi gereğince 625 lira para cezası uygulanacak.

​Kış Lastiği İçin Son 3 Gün! Takmayanlara Ceza!

Türkiye genelinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araç için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başlıyor. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki belirlenen kritik noktalarda Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 1 Aralık Pazar günü ticari araçlarda kış lastiği denetimi yapacak.


Kırıkkale-Kayseri ve Ankara-Samsun karayolundaki belirlenen trafik denetleme noktalarında yapılacak olan uygulamada kış lastiği bulundurmayan ticari araçlar sürücülerine 2918 Sayılı KTK'nın 65/a Maddesi gereğince 625 lira para cezası uygulanacak. Kış lastiği taktırmadan ikinci seferde de uygulamaya takılan sürücünün aracı ise kanun gereğince trafikten men edilecek.
İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Trafik Şube Müdürü Hacı Ömer Aktürk, 1 Aralık 2019 tarihinde başlayacak olan ticari araçlarda kış lastiği uygulamasının 1 Nisan 2020 tarihinde sona ereceğini söyledi.



 

“Hususi araçlarda mecburi değildir, tavsiye niteliğindedir”

1 Aralık 2019 ile 1 Nisan 2020 tarihleri arasında ülke genelinde sürücülerin ticari araçlarına kış lastiği takmak zorunda olduğunu ifade eden Aktürk, “İlimiz envanterine kayıtlı yaklaşık 80 bin araç bulunmaktadır. Yine kayıtlarımızda bunlardan 6 bin tanesinin ticari araç olduğunu biz bilmekteyiz. Ticari araçların belirtmiş olduğum 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kışlık lastik olması mecburidir. Ama diğer hususi araçlarda mecburi değildir, tavsiye niteliğindedir" dedi. 




 

“43 ilin geçiş güzergahındaki kritik noktalarda uygulama yapılacak”

Aktürk, şöyle konuştu: “1 Aralık itibariye tüm ülkede olduğu gibi şehrimizde ve iller arası yollarımızda kontrollerimizi yapacağız. 43 ilin geçiş noktasında olan ilimiz karayollarımız bu manada kontroller açısından büyük önem arz etmektedir. Bizim yollarımızda kritik denilen bölgelerimiz vardır. Kara noktalarımız vardır. Özellikle Kırıkkale-Ankara karayolumuzdaki Irmak virajlar, yine Kalecik Kavşağı dediğimiz kavşağın civarı, Kırşehir yolu güzergahındaki Hasandede rampalarımız, Rafineri Kavşağımız, yine Çorum yolu istikametinde yağlı rampalarımız, Aytaç virajları dediğimiz virajlı bölgemiz. Bizim kara noktalarımız olan özellikle de kışın sürücülerimizin dikkatsizliği ve tedbirsizliği neticesinde kazaların bolca yaşandığı noktalarımız. Biz bu noktalarda kışın özellikle kazaların engellenmesi adına özellikle ticari araçlardaki kış lastiklerinin denetimini yapacağız.” 




 

“Kışlık lastiğini takacak ya da trafikten men edilmesi sağlanacaktır”

2019’un geçerli kurallarına göre 2918 sayılı Karayolları Trafik Kuralları 65/a maddesi gereğince 625 Türk Lirası para cezası uygulanacağını belirten Aktürk, “Uygulayacağımız cezalardan sonra da aracın normal şartlarda lastiğinin kışlık lastik olmadan yola devamına müsaade etmeyeceğimiz için vatandaşı da mağdur etmemek adına en yakın yerleşim yerine gidene kadar kendisine bir izin belgesi tanzim edip, vereceğiz. En yakın vermiş olduğumuz belgeden daha ileriye de giderse kayıtlarında daha önce de işlem yapıldı, kendisine izin verildiği görüldüğünden dolayı daha ilerisine gitmeyecek ya kışlık lastiğini takacak ya da trafikten men edilmesi sağlanacaktır” diye konuştu. 




 

“Karlı havalarda zincir kullanmaları gerekiyor”

Sürücülere tavsiyelerde bulunan Aktürk, “Kışın olmasıyla beraber ilk önce sürücülerimizin araçlarını ilgili servislerinde bakımlarını yaptırmalarını istiyoruz. Bu bakımların içerisinde; silgilerinin değişmesi, kalorifer bakımlarının, klima bakımlarının da yapılması dahil. Çünkü aracın camının buharlaşması buharın gitmemesi, silginin düzgün çalışmaması önünü net görememesi gibi sebeplerde kazaya etkendir. Bununla beraber araçlarında mutlaka çeki halatı, yangın söndürücü, takoz ve benzeri avadanlıklarını bulundurmaları gerekmektedir. Bunlar olmadan yola çıkmamaları gerekmektedir. Özellikle ve özellikle kışın karlı havalarda zincir kullanmaları mecburiyeti meydana geleceğinden araçlarının lastiklerine uygun olarak zincir bulundurmaları gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Araca 4 tane kar lastiği takılması gerektiğinin altını çizen oto lastik ustası Hüseyin Yeğin ise, “Tarih yaklaştığı için herkes taktırıyor kar lastiğini. 4 tane kar lastiği takıldığı zaman araba kaymaz. Ama 2 tane çekicilere takıldığı zaman araba önden çekiçli ise arkaları atar, arkadan çekiçli ise ön bir tara gider. Herkes 4 tane kar lastiği taksın. Çünkü ailesi ile çocuklarını korumuş olurlar. Hem arabasını, hem eşini dostunu arabasına binen herkesi korur lastikler takıldığı zaman. Trafik kazalarında kar lastiği olmayınca hatalı olmuş oluyor. Suçlu duruma düşmüş oluyorlar” açıklamasında bulundu.





Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Babcan'dan Abdullah Gül İtirafı: Abdullah Bey bize dışarıdan bilgisi ve tecrübesi ile destek veriyor
Babcan'dan Abdullah Gül İtirafı: Abdullah Bey bize dışarıdan bilgisi ve tecrübesi ile destek veriyor
​Yeni parti kurma hazırlığı içinde olduğu bilinen Ali Babacan, kurucusu olduğu AKP’den istifa etmesinin ardından ilk kez canlı yayına katıldı.
​Kış Lastiği İçin Son 3 Gün! Takmayanlara Ceza!
​Kış Lastiği İçin Son 3 Gün! Takmayanlara Ceza!
Türkiye genelinde kış lastiği uygulaması 1 Aralık’ta başlıyor. Kış lastiği bulundurmayan ticari araç sürücülerine 2918 Sayılı KTK'nın 65/a maddesi gereğince 625 lira para cezası uygulanacak.
​Kestane Kırmızı Eti Solladı
​Kestane Kırmızı Eti Solladı
Soğuk havaların vazgeçilmez sokak tatları arasında bulunan kestane kebap tezgahları kuruldu. Çiği 15 liradan satılan kestane, pişmiş olarak 60 liradan satılıyor. Kestane kebabın fiyatı, kilosu 50 liradan satılan kırmızı eti geçti.
​Jet Fadıl’ın Geldiğini Duyan Mağdurlar, İnşaata Akın Etti
​Jet Fadıl’ın Geldiğini Duyan Mağdurlar, İnşaata Akın Etti
Jet Fadıl olarak bilinen Fadıl Akgündüz, yeniden inşaat izni aldığını söyleyerek polis eşliğinde Bayrampaşa'da bulunan Caprice Gold inşaatına geldi. Durumdan haberdar olan Jet Fadıl mağdurları inşaata akın etti. Güvenlik görevlileri ve jet Fadıl'ın korumaları arasında arbede yaşandı.
​20 Metrelik Yolda Yarım Saatte 2 Ceza Yedi
​20 Metrelik Yolda Yarım Saatte 2 Ceza Yedi
girişi olmayan yol' uyarı levhasına uymayan onlarca sürücüye trafik cezası kesildi. Bir sürücü yarım saat içinde aynı yoldan hem motosikleti hem kamyonetiyle geçince iki kez ceza yemekten kurtulamadı. Uyarı levhası ve ceza işlemlerine karşı sürücülerin yolu kullanmaya devam ettiği görüldü.
Ak Parti’den CHP’ye Çağrı: Bu Bir İftiradır Özür Dileyin
Ak Parti’den CHP’ye Çağrı: Bu Bir İftiradır Özür Dileyin
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, siyasette kumpas tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşmada ''Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeleri gerekiyor ve bunun güçlü bir özür olması gerekiyor. Biz burada Cumhurbaşkanlığı makamına atılan iftiraya cevap veriyoruz.'' dedi.
​437 Yıllık Tarihi Eser, 2,5 Milyon Dolara Satılıyor
​437 Yıllık Tarihi Eser, 2,5 Milyon Dolara Satılıyor
Tarihi Ayakapı hamamı 2,5 milyon dolara satılıyor. Hamamın içi ise harabeye dönmüş bir şekilde oto bakım servisi olarak hizmet veriyor.
​Bakanlık Açıkladı: Çakar Uygulamasında Eski Milletvekillerine Ayrıcalık Yok
​Bakanlık Açıkladı: Çakar Uygulamasında Eski Milletvekillerine Ayrıcalık Yok
İçişleri Bakanlığı, eski milletvekillerinin çakar lamba kullanma hakkının olduğu iddialarını yalanladı.
​Dünya rekoru belgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verildi
​Dünya rekoru belgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verildi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geleceğe Nefes" seferberliğiyle gelen dünya rekoru tescil belgesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim etti.
​Casus Avukatın Sırrı Çözülüyor
​Casus Avukatın Sırrı Çözülüyor
Avrupa ülkelerinde iltica talebinde bulunan FETÖ ve PKK’lılarla ilgili rapor hazırlayan Yılmaz S’nin evinden 9 klasör ve 4 bin kişinin raporu, hesabından ise 5 milyon lira para çıktı.
​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kirvelik Yaptı
​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kirvelik Yaptı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Edremit Belediyesince organize edilen “Sünnet Şöleni” etkinliğinde kirvelik yaptı.
Akar: Askerliğin 6 aya düşmesiyle herhangi bir zaafiyet söz konusu değil
Akar: Askerliğin 6 aya düşmesiyle herhangi bir zaafiyet söz konusu değil
Milli Savunma Bakanı Akar: (Yeni askerlik sistemi) Hali hazırda 231 bin 921 yükümlü silah altındadır. Askerliğin 6 aya düşmesiyle herhangi bir zaafiyet söz konusu değil. dedi.
Babcan'dan Abdullah Gül İtirafı: Abdullah Bey bize dışarıdan bilgisi ve tecrübesi ile destek veriyor
Babcan'dan Abdullah Gül İtirafı: Abdullah Bey bize dışarıdan bilgisi ve tecrübesi ile destek veriyor
​Görevden Alınan 3 Eski HDP'li Belediye Başkanı Tutuklandı
​Görevden Alınan 3 Eski HDP'li Belediye Başkanı Tutuklandı
​Kış Lastiği İçin Son 3 Gün! Takmayanlara Ceza!
​Kış Lastiği İçin Son 3 Gün! Takmayanlara Ceza!
​13 Yaşındaki Kıza Cinsel Saldırıda Bulunmuştu! Türkiye’de Rekor Ceza!
​13 Yaşındaki Kıza Cinsel Saldırıda Bulunmuştu! Türkiye’de Rekor Ceza!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:44
Güneş
07:08
Öğle
12:17
İkindi
14:54
Akşam
17:16
Yatsı
18:36
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿