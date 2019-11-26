Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 26 Kasım 2019 22:30:20 Tarihinde eklenmiştir.

​Kestane Kırmızı Eti Solladı

Soğuk havaların vazgeçilmez sokak tatları arasında bulunan kestane kebap tezgahları kuruldu. Çiği 15 liradan satılan kestane, pişmiş olarak 60 liradan satılıyor. Kestane kebabın fiyatı, kilosu 50 liradan satılan kırmızı eti geçti.

​Kestane Kırmızı Eti Solladı

Sokak tezgahlarında satılmaya başlanan kebap kestanenin fiyatı cep yakıyor. Kış aylarının vazgeçilmez yiyeceklerinden olan çiğ kestane 15 liradan, pişmiş kestane ise kilosu 60 liradan satılıyor. Aradaki uçurum fiyat farkından dolayı ise vatandaşlar kestaneyi çiğ alıp evlerinde pişirerek yemeyi tercih ediyor.



 

Satışlar az

Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde toptancılık yapan Ekrem Öztürk, satışların bu yıl düşük olduğunu belirterek, “5 liradan 15 liraya kadar kestane var. Boyutlarına göre fiyatları değişiyor. Aydın ve Bursa'dan geliyor kestaneler. Satışlarımız ağır gidiyor. Piyasa durgun biraz. Kestane Eylül ayında satışa çıkıyor Nisan ayına kadar devam ediyor. Hava daha sıcak, kış gelmedi. Geçen yıl bu mevsimlerde kar vardı. Şimdi yüksek kesimlerde bile kar yok. Sobalar tam yandığında satışlar artar” dedi.



 

Lüks çerez

Kentte seyyar tezgahta uzun yıllardır kestane satan Hüseyin Kavuncuoğlu da, havaların soğuduğu zamanlarda satışların arttığını ifade ederek, “Şuanda 60 liradan satıyoruz. Alımlar normal. Havaların soğumasını bekliyoruz. Kışın insanlar için bir çerez bu. Lüks bir çerez ancak. Her insanın gelip pişmiş olarak değil de çiğ olarak aldığı da oluyor. Biz çiğ olarak 30 liraya satıyoruz. Pişirince de 60 liradan satıyoruz. Gelen vatandaşlar 250 gram ile 500 gram arasında satın alıyor. Mart ayına kadar kestane tezgahlarda satılır” şeklinde konuştu.



 

Gayet leziz

Tezgahta kestane yiyen Mustafa Gürbüz isimli vatandaş ise, “Gayet lezzetli kestane. Aileme göre aldığımda yarım kilogram ile 1 kilogram alıyorum. Pişmiş aldığımda aileme 250 gram alıyorum ama genelde kendim evde pişiriyorum. Biz kebap ile meşhuruz ama bu da bizim kestane kebabımız. Her türlü şifa kaynağı. Besin değeri yüksek. Herkese tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.




Editör: Ahmet Şen 
 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Kestane Kırmızı Eti Solladı
​Kestane Kırmızı Eti Solladı
Soğuk havaların vazgeçilmez sokak tatları arasında bulunan kestane kebap tezgahları kuruldu. Çiği 15 liradan satılan kestane, pişmiş olarak 60 liradan satılıyor. Kestane kebabın fiyatı, kilosu 50 liradan satılan kırmızı eti geçti.
​Jet Fadıl’ın Geldiğini Duyan Mağdurlar, İnşaata Akın Etti
​Jet Fadıl’ın Geldiğini Duyan Mağdurlar, İnşaata Akın Etti
Jet Fadıl olarak bilinen Fadıl Akgündüz, yeniden inşaat izni aldığını söyleyerek polis eşliğinde Bayrampaşa'da bulunan Caprice Gold inşaatına geldi. Durumdan haberdar olan Jet Fadıl mağdurları inşaata akın etti. Güvenlik görevlileri ve jet Fadıl'ın korumaları arasında arbede yaşandı.
​20 Metrelik Yolda Yarım Saatte 2 Ceza Yedi
​20 Metrelik Yolda Yarım Saatte 2 Ceza Yedi
girişi olmayan yol' uyarı levhasına uymayan onlarca sürücüye trafik cezası kesildi. Bir sürücü yarım saat içinde aynı yoldan hem motosikleti hem kamyonetiyle geçince iki kez ceza yemekten kurtulamadı. Uyarı levhası ve ceza işlemlerine karşı sürücülerin yolu kullanmaya devam ettiği görüldü.
Ak Parti’den CHP’ye Çağrı: Bu Bir İftiradır Özür Dileyin
Ak Parti’den CHP’ye Çağrı: Bu Bir İftiradır Özür Dileyin
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, siyasette kumpas tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşmada ''Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeleri gerekiyor ve bunun güçlü bir özür olması gerekiyor. Biz burada Cumhurbaşkanlığı makamına atılan iftiraya cevap veriyoruz.'' dedi.
​437 Yıllık Tarihi Eser, 2,5 Milyon Dolara Satılıyor
​437 Yıllık Tarihi Eser, 2,5 Milyon Dolara Satılıyor
Tarihi Ayakapı hamamı 2,5 milyon dolara satılıyor. Hamamın içi ise harabeye dönmüş bir şekilde oto bakım servisi olarak hizmet veriyor.
​Bakanlık Açıkladı: Çakar Uygulamasında Eski Milletvekillerine Ayrıcalık Yok
​Bakanlık Açıkladı: Çakar Uygulamasında Eski Milletvekillerine Ayrıcalık Yok
İçişleri Bakanlığı, eski milletvekillerinin çakar lamba kullanma hakkının olduğu iddialarını yalanladı.
​Dünya rekoru belgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verildi
​Dünya rekoru belgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verildi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geleceğe Nefes" seferberliğiyle gelen dünya rekoru tescil belgesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim etti.
​Casus Avukatın Sırrı Çözülüyor
​Casus Avukatın Sırrı Çözülüyor
Avrupa ülkelerinde iltica talebinde bulunan FETÖ ve PKK’lılarla ilgili rapor hazırlayan Yılmaz S’nin evinden 9 klasör ve 4 bin kişinin raporu, hesabından ise 5 milyon lira para çıktı.
​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kirvelik Yaptı
​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kirvelik Yaptı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Edremit Belediyesince organize edilen “Sünnet Şöleni” etkinliğinde kirvelik yaptı.
Akar: Askerliğin 6 aya düşmesiyle herhangi bir zaafiyet söz konusu değil
Akar: Askerliğin 6 aya düşmesiyle herhangi bir zaafiyet söz konusu değil
Milli Savunma Bakanı Akar: (Yeni askerlik sistemi) Hali hazırda 231 bin 921 yükümlü silah altındadır. Askerliğin 6 aya düşmesiyle herhangi bir zaafiyet söz konusu değil. dedi.
​Yanaktan Makas Almak Tazminat Sebebi
​Yanaktan Makas Almak Tazminat Sebebi
İş yeri yetkilisinin yanağından makas aldığı işçi, amirinin bu hareketiyle kendisini küçümsediğini iddia ederek olayı yargıya taşıdı. Yanağından makas alındığı için depresyona girdiğini ve kişilik haklarına saldırı olayının gerçekleştiğini savunan işçiye müjdeli haber Yargıtay’dan geldi.
​Bekçiler için Yeni Karar! Kimlik Soramayacak!
​Bekçiler için Yeni Karar! Kimlik Soramayacak!
İzmir Bornova’da iki genç ve mahalle bekçileri arasında yaşanan arbede ve küfürleşmenin yargıya taşınmasının ardından mahkemeden önemli bir karar çıktı.
​Kestane Kırmızı Eti Solladı
​Kestane Kırmızı Eti Solladı
Şanlıurfa'ya Komşu Rasulayn'da Patlama! Çok Sayıda Yaralı Ceylanpınar'a Getirildi
Şanlıurfa'ya Komşu Rasulayn'da Patlama! Çok Sayıda Yaralı Ceylanpınar'a Getirildi
​Jet Fadıl’ın Geldiğini Duyan Mağdurlar, İnşaata Akın Etti
​Jet Fadıl’ın Geldiğini Duyan Mağdurlar, İnşaata Akın Etti
​Korkunç Cinayet: Eşini Baltayla Öldürdü
​Korkunç Cinayet: Eşini Baltayla Öldürdü
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:43
Güneş
07:07
Öğle
12:17
İkindi
14:54
Akşam
17:17
Yatsı
18:36
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿