​Urfalı Başkan Böyle Hodri Meydan Dedi: Kim Seçimden Korkuyor Herkes Görsün

Seçimin Sebebi: Feyzioğlu Çizgi Değiştirdi, oldu

Feyzioğlu: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın külliyesine niye gittin diye bir soru sorulamaz

Öncel: Hodri Meydan

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, HaberTürk’te yaptığı açıklamalar gündeme oturdu. Feyzioğlu, katıldığı programda şu açıklamayı yaptı;“1,5 sene sonra seçim var. Bizim kanunumuzda olağanüstü genel kurulda seçim yok. Gelen tüm talepler bize 12 baronun 10'u seçimli genel kurul İstedi. Sebepleri de Feyzioğlu külliyeye gitti, çizgi değiştirdi vs. Anayasaya ilişkin bu eleştirimi sanıyorum nüfusumuzun büyük çoğunluğunu anlayacağı şekilde yıllardır söyleyen benim. Üstelik bu anayasa eleştirisini külliyede yaptım. Kavgadan besleniyorlar. Biz kavga etmeden vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye başladık.”“Kıymetli 12 baromuzun 1 sene sonra kendi seçimleri var. 'Biz sizin için şunu yaptık' diyemeyecekler. İstanbul Barosu'nda 48 binden 8 bini almış. Sayın İstanbul, Ankara, İzmir Barosu Başkanı'na somut olarak meslektaşların için hangi katkıda bulundun dediklerinde verilecek cevapları yok. Benim seçimim 1,5 sene sonra, onların seçimi 1 sene sonra. Metin Feyzioğlu'na vurarak geçirdiler, icraat yapmadılar. Yargı Reformu paketi çıktıkça, devamı da çıktıkça 'eyvah, eyvah' diyorlar, mesele bu... Tabii ki külliyeye gidebilirim, Alman Şansölyesi Merkel'le niye görüştün deselerdi yine de mantık aranabilirdi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın külliyesine niye gittin diye bir soru sorulamaz..."Başkan Feyzioğlu’nun bu açıklamalarından sonra Urfa Baro Başkanı Abdullah Öncel, Barosunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını talep ederek, "Hodri meydan" dedi. Öncel, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada;"Sayın Metin Feyzioğlu Avukatlık Kanunu 83. madde size bu yetkiyi veriyor. Hodri Meydan. 12 barodan biri olan Urfa Barosunun genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırın, kim seçimden korkuyor herkes görsün."