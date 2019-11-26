Beytülmal Bekçisi Kuş, Saldırıya Geçti

44 Dönümlük Alanın Tahsisi İçin Ciddi Mücadele Verdik

Sosyal Medyada Saldırıya Uğradık

Biz Fikir Sorduk Onlar Saldırıya Geçtiler



44 Dönümün Bir Kısmı Kamu Binası Yapılacak

Harran Üniversitesi Eyyübiye Kampüsünde bulunan 44 dönümlük araziyi Eyyübiye Belediyesine tahsis edilmesi tepkilere neden olmuştu. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, “44 dönümlük arazinin hepsini değil bir kısmını kullanacağız” dediBüyükşehir Belediyesi Plan Bütçe görüşmelerinde, Eyyübiye Belediyesi’ne tahsis edilen 44 dönümlük arazi için açıklamada bulunan Başkan Kuş, yaptığı açıklamalardan başlıklar şu şekilde;Akçakale yolu üzerindeki eski Ziraat Fakültesine ait 44 dönümlük mülkiyeti milli emlaka ait tahsisi rektörlüğe ait yerin Eyyübiye’ye tahsisi ile ilgili çok ciddi bir mücadele verdik. Eyyübiye’nin dezavanajlı bölge olduğunu gerek Cumhurbaşkanlığına gerekse Çevre ve Şehircilik bakanlığına ifade ettik. Onlar da Eyyübiye Belediyesi’nin bir hizmet binası olmadığını anladılar ve Eyyübiye Belediyesine 44 dönümü tahsis ettiler.Bunun üzerine sosyal medyada saldırılara uğradık. Eyyübiye Belediyesi 30 ilden büyük bir belediye. Belediyenin hizmet binası Eyyübiye sınırları içerisinde değil. Kaymakamlık da nüfus da Milli eğitim de aynı şekilde sınırlarımız içerisinde değil. Hiçbir kamu binası Eyyübiye mücabir alanı içerisinde değil.Bizler dedik ki yeşillikler içerisinde Eyyübiye kampüsüne var mısınız? Bizim tek amacımız dezavantajlı bir bölgeyi avantajlı bölgeye çevirmekti. Biz fikirlerini sorduk bunlar şiddetli bir şekilde saldırıya geçtiler. Tabiri caiz ise bu bir Eyyübiye düşmanlığıdır, başka bir şeyle ifade edilmez. Güzel şeyler getirmeye çalışıyoruz ciddi saldırılara uğruyoruz. Sanki Eyyübiye’ye hiçbir şey yakıştırılmıyor.Biz orayı komple betonarme yapmayacağız. 44 dönümün maksimum 6-7 dönümünükullanacağız, bunlar betonarme olacak geri kalanlar da yeşil alan. TOKİ zamanında oraya talipti. Bizim mücadelemiz oranın betonlaşmaması için bir adım. Biz Eyyübiye’ye sırtımızı değil, yüzümüzü döndük. Allah rızası için, bugüne kadar hizmette susamış Eyyübiye’mize birlikte sahip çıkalım.“Editör: Ahmet Şen