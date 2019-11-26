Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 26 Kasım 2019 13:30:16 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Öğrenciler Lastik Yakıp Yol Kapattı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yaşanan trafik kazası sonrası öğrenciler yolu taşlarla kapatarak lastik yaktı.

​Şanlıurfa’da Öğrenciler Lastik Yakıp Yol Kapattı

Edinilen bilgiye göre kaza, Akçakale - Suruç çevre yolunun Yenice Mahallesi mevkisinde yaşandı.
 
 

 

Kamyon Altında Ezildiği İddia Edilen Öğrenciler Hastaneye Kaldırıldı

Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyon, Eyyübiye ilçesindeki lise eğitim kampüsü yakınlarında 14 yaşındaki Halil A.’ya çarptı. Kazada kamyon altında ezildiği iddia edilen öğrenci ağır yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


 
 

Çok Sayıda TOMA ve Zırhlı Araç Sevk Edildi

Kazayı duyan öğrencinin arkadaşları ile diğer öğrenciler, yolun kenarındaki taşları yola dizerek trafiğe kapattı. Yolu çift taraflı trafiğe kapatan öğrenciler, daha sonra lastik yaktı. Olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma, çevik kuvvet, TOMA ve çok sayıda zırhlı polis aracı sevk edildi. Polis, öğrencileri dağıtarak yolu iş makineleriyle temizledikten sonra tekrar trafiğe açtı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 
 


 
Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Şanlıurfa’da Öğrenciler Lastik Yakıp Yol Kapattı
​Şanlıurfa’da Öğrenciler Lastik Yakıp Yol Kapattı
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yaşanan trafik kazası sonrası öğrenciler yolu taşlarla kapatarak lastik yaktı.
Beytülmal Bekçisi Kuş, Saldırıya Geçti
Beytülmal Bekçisi Kuş, Saldırıya Geçti
Harran Üniversitesi Eyyübiye Kampüsünde bulunan 44 dönümlük araziyi Eyyübiye Belediyesine tahsis edilmesi Şanlıurfa gündeme düşmesinden sonra Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş katıldığı Büyükşehir Belediyesi Plan Bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Başkan Kuş, Biz fikirlerini sorduk bunlar şiddetli bir şekilde saldırıya geçtiler” ifadelerine yer verdi.
​Urfa’nın Bu Köyündeki Birlik ve Beraberlik Göz Yaşarttı
​Urfa’nın Bu Köyündeki Birlik ve Beraberlik Göz Yaşarttı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Vergili İlk/Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri ilk defa bu yıl uygulamaya koyulan 1 haftalık ara tatili boş geçirmedi. Köy halkının, öğreci, veli ve öğretmenlerin bir araya geldiği etkinlik yüzlerde tebessüm oluştururken, yapılan etkinliğe katılanlar doyasıya eğlendiler
​Şanlıurfa’da Pencereden Düşen Bebek Hayatını Kaybetti
​Şanlıurfa’da Pencereden Düşen Bebek Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'da 2. kattaki evin penceresinden düşen bebek hayatını kaybetti.
​Şanlıurfa Kitap Fuarını 4 Günde 200 Bin Kişi Ziyaret Etti
​Şanlıurfa Kitap Fuarını 4 Günde 200 Bin Kişi Ziyaret Etti
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Güneydoğu’nun en büyük kitap fuarı olan ’3. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı’ yoğun ilgi görüyor. Hafta sonu özellikle Şanlıurfalıların akın ettiği fuara katılım şimdiden 200 bine yaklaştı.
Akçakale Gümrük Kapısı, Mayın ve Patlayıcılardan Temizlendi
Akçakale Gümrük Kapısı, Mayın ve Patlayıcılardan Temizlendi
Barış Pınarı Harekatıyla güvenli hale getirilen Suriye’nin Telabyad kentine girişler için kullanılacak olan Akçakale Gümrük Kapısında çalışmalar son aşamaya geldi.
Vali Erin'den Şanlıurfa Kitap Fuarı'na davet
Vali Erin'den Şanlıurfa Kitap Fuarı'na davet
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Güneydoğu'nun en büyük kitap fuarı 3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı'nı gezerek, vatandaşları fuara davet etti.
​Şanlıurfa’da Kendisini İhbar Eden Genç Kızı Üzerine Benzin Döküp Yakan Cani Yakalandı
​Şanlıurfa’da Kendisini İhbar Eden Genç Kızı Üzerine Benzin Döküp Yakan Cani Yakalandı
Şanlıurfa’da bir genç kızın cep telefonunu gasp eden ve kendisini polise ihbar eden genç kızı üzerine benzin döküp yakan şahıs saklandığı evde yakalandı.
​Şanlıurfa’da Otomobil Koyun Sürüsü Arasına Daldı: 40 Koyun Telef Oldu
​Şanlıurfa’da Otomobil Koyun Sürüsü Arasına Daldı: 40 Koyun Telef Oldu
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobil koyun sürüsünün arasına daldı. Kazada 40 koyun telef oldu, 20 koyun da yaralandı.
​Şanlıurfa’da Zırhlı Aracın Çarptığı Askerimiz Şehit Düştü
​Şanlıurfa’da Zırhlı Aracın Çarptığı Askerimiz Şehit Düştü
Şanlıurfa'da güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensupları arasında gerçekleşen operasyon esnasında kirpi aracının kaza yapması sonucu Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Karaağaç köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya şehit oldu.
Şanlıurfa'da ​Önce Telefonunu Gasp Etti, Sonra Üzerine Benzin Döküp Yaktı
Şanlıurfa'da ​Önce Telefonunu Gasp Etti, Sonra Üzerine Benzin Döküp Yaktı
Şanlıurfa’da genç bir kız, telefonu gasp eden şahsı ihbar ederken zanlı da intikam almak için genç kızı takip ederek üzerine benzin döküp yaktı.
​Şanlıurfa’da Kaçak Elektrik Kontrolü Yapan Ekibe Saldırı! 6 Yaralı
​Şanlıurfa’da Kaçak Elektrik Kontrolü Yapan Ekibe Saldırı! 6 Yaralı
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde kaçak elektrik kullanımını önlemek için çalışma yapan Dicle Elektrik’in işçilerine taş ve sopalı saldırı yapıldı. Kaçak elektrik kullanmaya devam etmek isteyen mahalleli grubun darp ettiği 6 işçi yaralandı.
​Veli Erin, Şanlıurfa’ya Yatırım Yapan İş İnsanlarını Tebrik Etti
​Veli Erin, Şanlıurfa’ya Yatırım Yapan İş İnsanlarını Tebrik Etti
​Şanlıurfa’da Öğrenciler Lastik Yakıp Yol Kapattı
​Şanlıurfa’da Öğrenciler Lastik Yakıp Yol Kapattı
Beytülmal Bekçisi Kuş, Saldırıya Geçti
Beytülmal Bekçisi Kuş, Saldırıya Geçti
​Kadınla Fotoğraflarını Çekip Şantaj Yaptılar Yetmedi Senet İmzalattılar
​Kadınla Fotoğraflarını Çekip Şantaj Yaptılar Yetmedi Senet İmzalattılar
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:43
Güneş
07:07
Öğle
12:17
İkindi
14:54
Akşam
17:17
Yatsı
18:36
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿