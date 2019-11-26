​Urfa’nın Bu Köyündeki Birlik ve Beraberlik Göz Yaşarttı

Mahalle Muhtarı Birinciye Hediyesini Verdi

Vergili Köyünde Etkinlik Devam Edecek

Tüm Türkiye’de ilk defa uygulanan 1 haftalık ilk ara tatili öğrenciler boş geçirmedi. Bu öğrencilerden biri de Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Vergili İlk/Ortaokulu öğrenciler oldu.Vergili İlk/Ortaokulu öğrencileri ve velilerin katılımıyla yemek yarışması düzenlendi. Okul Yönetiminde katıldığı yemek yarışmasının bu yıl ilki düzenlenerek "Vergili Köyü 1. Yöresel Yemek Yarışması" ismini aldı.Yarışmada veliler Şanlıurfa’ya ait yöresel yemekleri yapıp jürinin beğenisine dundu. Jüri, köy muhtarı ve okul idarecilerinden meydana geldi. Jürinin kararıyla birinci seçilen yemeğin sahibine Vergili Köyü Muhtarı Ragıp Yüksel tarafından hediye takdim edildi. Yapılan yemekler ise yarışma sonunda köy halkı tarafından afiyetle yenildi.Hem öğrencilerin hem de velilerin kaynaştığı, okul idarecilerinin de birlik ve beraberliğini gösterdiği bu güzel etkinliğin bir sonraki yıl da devam edileceği belirtildi.Editör: Ahmet Şen