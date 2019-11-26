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Bu haber 26 Kasım 2019 08:00:26 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfa’nın Bu Köyündeki Birlik ve Beraberlik Göz Yaşarttı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Vergili İlk/Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri ilk defa bu yıl uygulamaya koyulan 1 haftalık ara tatili boş geçirmedi. Köy halkının, öğreci, veli ve öğretmenlerin bir araya geldiği etkinlik yüzlerde tebessüm oluştururken, yapılan etkinliğe katılanlar doyasıya eğlendiler

​Urfa’nın Bu Köyündeki Birlik ve Beraberlik Göz Yaşarttı

Tüm Türkiye’de ilk defa uygulanan 1 haftalık ilk ara tatili öğrenciler boş geçirmedi. Bu öğrencilerden biri de Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Vergili İlk/Ortaokulu öğrenciler oldu. 
Vergili İlk/Ortaokulu öğrencileri ve velilerin katılımıyla yemek yarışması düzenlendi. Okul Yönetiminde katıldığı yemek yarışmasının bu yıl ilki düzenlenerek "Vergili Köyü 1. Yöresel Yemek Yarışması" ismini aldı.



 

Mahalle Muhtarı Birinciye Hediyesini Verdi

Yarışmada veliler Şanlıurfa’ya ait yöresel yemekleri yapıp jürinin beğenisine dundu. Jüri, köy muhtarı ve okul idarecilerinden meydana geldi. Jürinin kararıyla birinci seçilen yemeğin sahibine Vergili Köyü Muhtarı Ragıp Yüksel tarafından hediye takdim edildi. Yapılan yemekler ise yarışma sonunda köy halkı tarafından afiyetle yenildi.






 

Vergili Köyünde Etkinlik Devam  Edecek

Hem öğrencilerin hem de velilerin kaynaştığı, okul idarecilerinin de birlik ve beraberliğini gösterdiği bu güzel etkinliğin bir sonraki yıl da devam edileceği belirtildi.







Editör: Ahmet Şen 



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​Urfa’nın Bu Köyündeki Birlik ve Beraberlik Göz Yaşarttı
​Urfa’nın Bu Köyündeki Birlik ve Beraberlik Göz Yaşarttı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Vergili İlk/Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri ilk defa bu yıl uygulamaya koyulan 1 haftalık ara tatili boş geçirmedi. Köy halkının, öğreci, veli ve öğretmenlerin bir araya geldiği etkinlik yüzlerde tebessüm oluştururken, yapılan etkinliğe katılanlar doyasıya eğlendiler
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