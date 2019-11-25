​Başkan Aksak'tan vatandaşlara tapu çağrısı

AKSAK, EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Belediye Başkanı Abdullah Aksak, Ceylanpınar'ın asırlık sorunu olan Tapu sorununun çözüldüğünü söyledi. Tapu başvurularının başladığını ifade eden Başkan Aksak, başvuruların 17 Kasım 2020 tarihine kadar devam edeceğini belirtti. Vatandaşların bir an önce başvurularını yapmalarını isteyen Başkan Aksak, "Ne kadar erken başvurular tamamlanırsa tapuların dağıtımı da o kadar erken olur. Bundan dolayı vatandaşlarımız bir an önce başvurularını yapsınlar." dedi.Başkan Aksak, Ceylanpınar'ın Tapu sorununun asırlık bir sorun olduğunu ve çözüm sürecinin de uzun soluklu olduğunu ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Aksak, şunları söyledi:"Çok şükür asırlık tapu sorunumuzu çözdük. Uzun soluklu bir süreç tamamlandı ve vatandaşlarımız tapularını almaya başlayacak. Tapuların dağıtımında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, değerli bakanlarımıza, Şanlıurfa Milletvekillerimize, Şanlıurfa Valimiz Abdullah Erin'e, İlçe Kaymakamımız Mehmet Keklik'e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."