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Bu haber 25 Kasım 2019 19:00:29 Tarihinde eklenmiştir.

​Yaşlı Adamın Feci Sonu! Kamyonetin Altında Metrelerce Sürüklendi

bir sürücü kamyonetin altına aldığı 87 yaşındaki yaşlı adamı fark etmeyerek yaklaşık 500 metre sürükledi. Yoldan geçen başka bir sürücüsünün uyarısı sonrası, durdurularak sıkıştığı yerden çıkartılan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hareket halindeki sürücünün durdurulmasının ardından yaşlı adamın kamyonetin altından çıkartılması ve yaşanan seferberlik bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

​Yaşlı Adamın Feci Sonu! Kamyonetin Altında Metrelerce Sürüklendi

Olay, Ankara Yolu Caddesi üzeri Gökdere Bulvarı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 AAG 064 plakalı kamyonet sürücüsü Ahmad M.K., şehir merkezinden Ankara istikametine seyir halindeyken 87 yaşındaki Ferhat Sultansu'ya çarparak aracın altına aldı. Yaşlı adama çarptığını ve aracın altında kaldığını fark etmeyen Ahmad M.K., yaklaşık 500 metre gittikten sonra yoldan başka bir sürücü tarafından aracın önü kesilerek durduruldu.




 

Aracın altından çıkan yaşlı adamı çekerek çıkardılar

Cadde üzerinde seyir halindeyken durdurulan Ahmad M.K., ne olduğunu anlamaya çalışırken, aracın altında bir vatandaşın sıkıştığını ve metrelerce yaşlı adamı sürüklediğini duyması üzerine aracın altına baktığında, Ferhat Sultansu'nun kanlar içerisinde kaldığını gördü. Yaşlı adamı sıkıştığı yerden kurtarmak için harekete geçen vatandaşlar aracın tekerleklerini kaldırımın üzerine çıkartıp yüksekliği arttırarak, yaşlı adamı sıkıştığı yerden kurtardı ve durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaşlı adamı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ferhat Sultansu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.





 

"Belediyenin oradan itibaren yaklaşık 500 metre sürükledi"

Yaşlı adamın aracın altında kaldığını fark ederek Ahmad M.K.'yı durduran ve yaşlı adamın aracın altından çıkartılmasına yardımcı olan diğer sürücü, emniyette verdiği ifadesinde, "Belediyenin hizasında aracın çarptığını gördüm ama sürücü fark etmedi. 500 metre boyunca selektör yapmama rağmen olayı anlaması üzerine bende aracın önünü keserek durdurdum." dediği öğrenildi.



 

"Korktuğum için kaçtım"

Yaşlı adamı metrelerce aracın altında sürükleyen Ahmad M.K. olay yerinde şoka girdi. Ferhat Sultansu'yu aracın altından kendi elleriyle çıkartan Ahmad M.K., sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından aracıyla birlikte olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan Ahmet M.K.'yı yakalamak için harekete geçti. Ahmad M.K.'nın evine baskın yapan ekipler, sürücüyü evinde yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Ahmad M.K.'nın polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde, " Ne zaman çarptığımı ve nasıl olduğunu bilmiyorum. Yolda seyir halindeyken bir otomobil önümü kesti ve aracın altında birisinin olduğunu söyledi ve şoka girdim. Yaşlı adamı oradan çıkartmamızın ardından ambulansın geldi ve benden korktum eve kaçtım." diye konuştuğu ortaya çıktı.



 

Aracın durdurularak, yaşlı adamın sıkıştığı yerden çıkartılma anı güvenlik kamerasında

Aracın altında bir vatandaşın sürüklendiğini fark eden bir sürücü Ahmad M.K.'nın aracının önünü keserek durdurduğu ve daha sonra yaşanan olaylar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, başka bir sürücü tarafından durdurulan Ahmad M.K.'nın yaşlı adamı aracın altında gördükten sonra, aracın tekerleklerinin kaldırıma çıkartılarak, yaşlı adamın sıkıştığı yerden çıkartıldığı görüldü. Yaşlı adamın aracın altında çıkartılmasının ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale etmesi ve yaşlı adamın ambulansa alınması saniye saniye kaydedildi.




Editör: Ahmet Şen
 
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Asayiş
​Yaşlı Adamın Feci Sonu! Kamyonetin Altında Metrelerce Sürüklendi
​Yaşlı Adamın Feci Sonu! Kamyonetin Altında Metrelerce Sürüklendi
bir sürücü kamyonetin altına aldığı 87 yaşındaki yaşlı adamı fark etmeyerek yaklaşık 500 metre sürükledi. Yoldan geçen başka bir sürücüsünün uyarısı sonrası, durdurularak sıkıştığı yerden çıkartılan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hareket halindeki sürücünün durdurulmasının ardından yaşlı adamın kamyonetin altından çıkartılması ve yaşanan seferberlik bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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