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Bu haber 25 Kasım 2019 18:00:29 Tarihinde eklenmiştir.

Akçakale Gümrük Kapısı, Mayın ve Patlayıcılardan Temizlendi

Barış Pınarı Harekatıyla güvenli hale getirilen Suriye’nin Telabyad kentine girişler için kullanılacak olan Akçakale Gümrük Kapısında çalışmalar son aşamaya geldi.

Akçakale Gümrük Kapısı, Mayın ve Patlayıcılardan Temizlendi

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatıyla PKK/YPG terör örgütünden arındırarak güvenli hale getirdiği Suriye’nin Telabyad kentine girişler için kullanılacak olan Akçakale Gümrük Kapısında çalışmalar son aşamaya geldi. 



 

Akçakale Gümrük Kapısında Asfalt Çalışmaları Yapılıyor

Mayın ve el yapımı patlayıcılardan temizlen gümrük kapısında asfaltlama çalışması yapılıyor. Bu hafta içinde tamamlanması beklenen çalışmaların ardından Telabyad’a girişler buradan sağlanacak. Gümrük kapısının insani yardım geçişleri için kullanılacağı belirtildi. 



Editör: Ahmet Şen 
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