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Bu haber 25 Kasım 2019 15:00:25 Tarihinde eklenmiştir.

​437 Yıllık Tarihi Eser, 2,5 Milyon Dolara Satılıyor

Tarihi Ayakapı hamamı 2,5 milyon dolara satılıyor. Hamamın içi ise harabeye dönmüş bir şekilde oto bakım servisi olarak hizmet veriyor.

​437 Yıllık Tarihi Eser, 2,5 Milyon Dolara Satılıyor

Balat`ta bulunan 1582 yılında 3. Murad`ın annesi Nurbanu Sultan tarafından Mimar Sinan`a yaptırılan Ayakapı Hamamı satılık ilanı ile görenlerin dikkatini çekiyor. Hamamın son durumu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. 437 yıllık tarihi eser için istenen bedel ise 2,5 milyon dolar.




 

Ayakapı Hamamı, Nadir Eserlerden Bir Tanesi

Mimar Sinan'ın günümüze ulaşmış ve halen ayaktaki nadir eserlerinden biri olan Ayakapı Hamamı 1947`de kereste deposu olarak kullanılmaya başlanmış. Kubbesinin ve duvarlarının bir bölümü yıkılmış olan tarihi hamam yıllara meydan okurcasına ayakta durmaya çalışıyor. Hamamın içinin bir kısmı bugün oto bakım servisi olarak hizmet veriliyor. Bir kısmı ise kereste deposu olarak kullanılıyor.

Hamamın içerisinde beton bir yapı inşa edilmiş ancak o da zamanla çürümeye yüz tutmuş. Hamamın bazı kısımlarında da çöp yığınları bulunuyor. Satılık hamam ilanını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını dile getirdi. Birçok vatandaş hamamın satılmasının doğru olmadıklarını ve restore edilmesi gerektiğini ifade etti.




 

Bu Hamam Satılmamalı

“Tarihi dokusu ile kalması lazım” Çocukluğunun hamam çevresinde geçtiğini ve birçok anısı olduğunu ifade eden Aslan Engin Altıpat, “Bence tarihi dokusu ile kalması lazım. Hamamın satılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben çocukken arkadaşlarımla beraber hamamı üstünde uçurtma uçuruyordum. Restore edilmesi gerekiyor” dedi.


“Satılık olması etik değildir” Tarihi hamamın yakınında 10 yıldır esnaf olarak çalışan Seyfettin Balekoğlu, “Bu tarihin satılık olması normal ve etik değildir. Burayı alan zaten anıtlar kurulu ile karşılaşacak ve istediği gibi kullanamayacaktır. Burayı sadece hamam olarak işletebilirsiniz” diye konuştu.





 

Satılık İlanını Görünce Fark Ettim 

“Satılık ilanını görünce fark ettim” Turist rehberliği yapan Ensar İslamoğlu da, “Otobüs ile geçerken asılan satılık ilanını görünce fark ettim. Hiç iyi karşılamıyorum burasının satılmasını. Tarihi yerlere gösterilen önemin buraya da gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Restore edilip halkımızın kullanımına sunulması gerekiyor. Devletin veya belediyenin para verip satın alması daha doğru olur” şeklinde konuştu.


“Tarihimizin satılmaması gerekiyor” Murat Onay ise, “Satılmasını istemiyorum. Devletin burayı restore etmesi gerektiğini düşünüyorum. Tarihimizin satılmaması gerekiyor. Restorasyon yapılırsa vatandaşlar ziyaret edebilir” ifadelerini kullandı.




Editör: Ahmet Şen
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​437 Yıllık Tarihi Eser, 2,5 Milyon Dolara Satılıyor
​437 Yıllık Tarihi Eser, 2,5 Milyon Dolara Satılıyor
Tarihi Ayakapı hamamı 2,5 milyon dolara satılıyor. Hamamın içi ise harabeye dönmüş bir şekilde oto bakım servisi olarak hizmet veriyor.
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