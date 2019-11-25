Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 25 Kasım 2019 13:59:34 Tarihinde eklenmiştir.

​Harran kazılarında Yeni Bulgulara Ulaşıldı

Harran Üniversitesi arkeoloji kazı ekibi tarafından Prof. Dr. Mehmet Önal'ın öncülüğünde tarihi Harran ören yerinde yapılan kazı çalışmalarında, bugüne kadar bilinmeyen yaşam alanlarının yanı sıra yeni bilgilere de ulaşıldı. Ören yerinde cami, medrese, okul ve hamam kalıntıları bulundu.

​Harran kazılarında Yeni Bulgulara Ulaşıldı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden tarihi Harran harabelerinde yeni bilgi ve belgelere ulaşıldı. Milattan önce 6 binli yıllardan bugüne kadar kesintisiz yerleşim yeri olan ve bir dönem Asurlular ile Emevilere başkentlik yapan Harran, konik kubbeli evleri ve tarihi mekanlarının yanı sıra zengin tarihi mirasıyla ziyaretçilerini kültür yolculuğuna çıkarıyor. 




 

Yeni bulgulara ulaşıldı

Harran üniversitesi arkeoloji kazı ekibi, Prof. Dr. Mehmet Önal'ın öncülüğünde yapılan kazı çalışmalarında bugüne kadar bilinmeyen yaşam alanlarının yanı sıra yeni bilgilere de ulaştı. Harran'ın yeniden keşfedildiğini dile getiren Prof. Dr. Mehmet Önal, "Bu kazı çalışmalarıyla Harran'ın önemi bir kez daha anlaşılmış olacaktır. Harran hem inançta hem de paganizmde, ay tanrısı Sin'in burada olmasıyla paganizmde merkez lider bir kent. Hem de Tevrat'ta, İncil'de, Kuran'da geçen, Hz. İbrahim'in uzun yıllar yaşadığı yer olmasıyla tek tanrılı inancın da merkezidir. Harran onun yanında bilimin de merkezi çünkü yüzlerce bilim insanı tespit edilmiş. Battani uzaklıkları ölçen, dünyanın güneşe olan uzaklığını, aya olan uzaklığını ölçen Battani, Sabit Bin Kurra'dan çeviriler yapan, dolayısıyla burada bilim insanının yetişmiş olması burayı bilim şehri yapmıştır. 4 tane okulundan bahsediliyor Harran'ın. Yine Harran'ın Kalde dilinde kervan yolu anlamına geliyor. Dolayısıyla ticaret, 6 tane kapısının olduğu 4 buçuk kilometre olduğu uzunluğunda bir şehir suru ki şu an içinde bulunduğumuz kale sarayla birleşen şehir suru ticarette de önemli bir yeri var. Bütün bunlar birleştiğinde Harran 1272'de Moğollar tarafından yakılıp yıkılıyor. Bütün kalıntılar, şehrin görkemli kalıntıları şu an toprak altında kalıyor. Nasıl Vezüv yanardağı patlıyor, Penpeo, Herkolone kentini lavlar altında bırakıyorsa, şuanda evler kazıldığında çarşılar caddeler hepsi olduğu gibi ortaya çıkıyorsa, Harran'da aynıdır. Moğollar buraları yıkıp yakmış ve kent bir kaç katı ile beraber yıkıntıları ile kendini kapatmış. Şuan kazdığınızda odalar, kemerleri buluyoruz. Buralar bölgemizin,Türkiye'mizin turizminde, arkeolojisinde büyük bir zenginliktir. Harran çok çok önemli ki Emeviler döneminde başkentlik yapmış ve orta çağda diyarı Muda'nın Kalde kenti ve önemli bir yerde. Burada yapılan yapılar, cami olsun, hamam olsun, okullar olsun, medreseler dediğimiz hastaneler olsun hepsi Türkiye'mizin İslam döneminin ilk eserleridir. Çünkü 800. yüzyılda henüz Anadolu'da İslam eseri bulunmamaktadır" diye konuştu.





 

"Harran Mezopotamya'nın Anadolu'ya açılan kapısıdır"

Harran aynı zamanda Mezopotomya'nın Anadolu'ya açılan kapısı olduğuna da dikkat çeken Önal, "Aslında İslam'ın Anadolu'ya açılan kapısıdır denebilir. Mimarinin, sanatın, bilimin her şeyin Anadolu'da Selçuklularda görüldüğü biliniyor. Selçuklular da gelmiş zaman zaman Harran'a. Çünkü iletişim ve bilgi akışı halinde işte bunlar bütün bir arada Harran'ı önemli kılıyor. Örneğin geçen yıllarda bulduğumuz 300'ün üzerinde parfümeri şişesi, aynı yerde imalathanesi de yapılıyor. Bunlar ünik eserler ve ünik bilgilerdir. Bunlar toplu bulunması, imalathanenin olması, damıtmasının yapıldığı yerin olması, şişelerin doldurulduğu yerlerin ortaya çıkması, hoş kokuların bulunduğu yerlerin bulunması, bunların yeni ve şimdiye kadar hiş bir yerde bulunmamasıdır. Şimdiye kadar hiç bir yerde bu kadar şişe bulunmamıştır. Nede hiç bir yerde imalathanesi ortaya çıkarılmamıştır. İşte bunlar Harran'ı özel kılıyor. Ki daha yapılacak kazılarda binlerce benzer anıtsal ve diğer küçük buluntular ele geçecektir. Harran'ın geleceği hem turizm hem arkeoloji açısından geleceği parlak ve bölgemizin turizm kültürünü geliştirecek" ifadelerini kulandı.

Açıklamaların ardından Prof. Dr. Mehmet Önal, iç kalede yeni kazılarla ortaya çıkartılan hamamı göstererek işleyiş ve yapısı hakkında bilgi verdi. Önal, iç kale diğer adıyla kale sarayda yapılan kazılarla daha birçok saklı bulgu ve bilgilere ulaşılacağını da sözlerine ekledi.





Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Harran kazılarında Yeni Bulgulara Ulaşıldı
​Harran kazılarında Yeni Bulgulara Ulaşıldı
Harran Üniversitesi arkeoloji kazı ekibi tarafından Prof. Dr. Mehmet Önal'ın öncülüğünde tarihi Harran ören yerinde yapılan kazı çalışmalarında, bugüne kadar bilinmeyen yaşam alanlarının yanı sıra yeni bilgilere de ulaşıldı. Ören yerinde cami, medrese, okul ve hamam kalıntıları bulundu.
Arkadaşının Yerine Ehliyet Sınavına Girdi, Gözaltına Alındı
Arkadaşının Yerine Ehliyet Sınavına Girdi, Gözaltına Alındı
Sahte evrak düzenleyerek arkadaşının yerine sınava giren bir kişi, sınav gözetmenlerinin dikkati sayesinde yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
​Silah Temizlerken Kızını Vurdu, Yorgun Mermi Kurbanı Dedi
​Silah Temizlerken Kızını Vurdu, Yorgun Mermi Kurbanı Dedi
İddiaya göre, ruhsatsız silahını temizlediği sırada yanlışlıkla kızını vuran baba, polislere kızının yorgun mermi kurbanı olduğunu söyledi. Gerçeği ortaya çıkartan polis ekipleri, babayı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
​Bir Baba Önce Oğlunu, Sonra Komiser Yardımcısını Vurdu
​Bir Baba Önce Oğlunu, Sonra Komiser Yardımcısını Vurdu
Aile içi sorunları nedeniyle sokakta oğluyla tartışan bir baba, silahla önce oğlunu, ardından da olaya müdahale eden komiser yardımcısını vurdu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, baba gözaltına alındı.
​75 Yaşında Katil Oldu! Mal Kavgasında 2 Ay önce Evlendiği Eşini Öldürdü
​75 Yaşında Katil Oldu! Mal Kavgasında 2 Ay önce Evlendiği Eşini Öldürdü
75 yaşındaki adam, evde kendisine saldırdıkları iddia edilen ve yaklaşık 2 ay önce evlendiği Azeri uyruklu eşini ve eşinin akrabası kadını pampalı tüfekle vurdu. Azeri uyruklu akraba Firdus Aliyeva olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda tüfekle ağır yaralanan yaralan Azeri eş ve kafasına sert bir cisimle vurularak yaralanan koca hastanede tedavi altına alındı.
​Yeraltı Dünyasının Ünlü İsmi Yakalandı
​Yeraltı Dünyasının Ünlü İsmi Yakalandı
Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz, İstanbul’da düzenlenen operasyonda yakalandı.
​Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
​Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Sürücüsünün kalp geçirdiği iddia edilen yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre kazada 27 kişi yaralandı.
​Suriyeli Kadın Uyuyan Kocasını Baltayla Öldürdü
​Suriyeli Kadın Uyuyan Kocasını Baltayla Öldürdü
Suriyeli kadın, kocası uyuduğu sırada evdeki baltayla öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri kadını gözaltına alırken, iki çocuğu karakola götürerek koruma altına aldı.
​Çiftel; Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum
​Çiftel; Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum
Ali ÇİFTEL 24 Kasım Öğretmenler Gününü için bir mesaj yayınladı
​8 Araç Birbirine Girdi, Ortalık Savaş Alanına Döndü
​8 Araç Birbirine Girdi, Ortalık Savaş Alanına Döndü
Bir ambulansın durduğunu gören sürücünün aniden frene basması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 8 araç birbirine girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 1 sürücü kaşından hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle yolda yoğunluk meydana geldi.
​Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptırıp intihar eden hemşirenin cenazesi alındı
​Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptırıp intihar eden hemşirenin cenazesi alındı
Bir hastanede hemşire olarak görev yapan ve Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL dolandırıldığı iddiasıyla intihar ettiği düşünülen adamın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'nda alındı.
​O Köpeğin Sahibine 7 Bin 802 Lira Para Cezası Kesildi
​O Köpeğin Sahibine 7 Bin 802 Lira Para Cezası Kesildi
Yaklaşık 10 gün önce meydana gelen olayda, sokak kedisine saldırarak öldüren Alman kurdu köpeğin sahibine ‘basit yaralama’ suçundan işlem yapılırken Alman kurdunun yanında bulunan yasaklı ırklar listesindeki köpeğe de el konuldu. Yasaklı köpeğin sahibine ise 7 bin 802 lira para cezası kesileceği belirtildi.
​Harran kazılarında Yeni Bulgulara Ulaşıldı
​Harran kazılarında Yeni Bulgulara Ulaşıldı
​Şanlıurfa’da Kendisini İhbar Eden Genç Kızı Üzerine Benzin Döküp Yakan Cani Yakalandı
​Şanlıurfa’da Kendisini İhbar Eden Genç Kızı Üzerine Benzin Döküp Yakan Cani Yakalandı
Arkadaşının Yerine Ehliyet Sınavına Girdi, Gözaltına Alındı
Arkadaşının Yerine Ehliyet Sınavına Girdi, Gözaltına Alındı
​Bakanlık Açıkladı: Çakar Uygulamasında Eski Milletvekillerine Ayrıcalık Yok
​Bakanlık Açıkladı: Çakar Uygulamasında Eski Milletvekillerine Ayrıcalık Yok
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:42
Güneş
07:06
Öğle
12:17
İkindi
14:55
Akşam
17:17
Yatsı
18:36
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿