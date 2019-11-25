Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 25 Kasım 2019 12:17:59 Tarihinde eklenmiştir.

Arkadaşının Yerine Ehliyet Sınavına Girdi, Gözaltına Alındı

Sahte evrak düzenleyerek arkadaşının yerine sınava giren bir kişi, sınav gözetmenlerinin dikkati sayesinde yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Arkadaşının Yerine Ehliyet Sınavına Girdi, Gözaltına Alındı

Olay, dün saat 15.30 sıralarında İstanbul Kağıthane'de bulunan Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü e-Sınav Salonunda meydana geldi. 


 

Sahte Evrak Düzenleyerek Arkadaşının Yerine Sınava Girdi

İddiaya göre bir kişi, sahte evrak düzenleyerek daha önce ehliyet sınavından kalan arkadaşının yerine sınava girdi. Sınava giren kişinin davranışlarından şüphelenen gözetmenler, şüphelendikleri şahsın sınav giriş belgelerini kontrol etti. 


 

Sınav Gözetmenleri Durumu Fark Etti

Yapılan kontrol sonucu evrakların sahte olduğunu belirleyen sınav gözetmenleri, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, evrakta sahtecilik yapan şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere Kağıthane Çağlayan Polis Karakolu'na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.





Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Harran kazılarında Yeni Bulgulara Ulaşıldı
​Harran kazılarında Yeni Bulgulara Ulaşıldı
Harran Üniversitesi arkeoloji kazı ekibi tarafından Prof. Dr. Mehmet Önal'ın öncülüğünde tarihi Harran ören yerinde yapılan kazı çalışmalarında, bugüne kadar bilinmeyen yaşam alanlarının yanı sıra yeni bilgilere de ulaşıldı. Ören yerinde cami, medrese, okul ve hamam kalıntıları bulundu.
Arkadaşının Yerine Ehliyet Sınavına Girdi, Gözaltına Alındı
Arkadaşının Yerine Ehliyet Sınavına Girdi, Gözaltına Alındı
Sahte evrak düzenleyerek arkadaşının yerine sınava giren bir kişi, sınav gözetmenlerinin dikkati sayesinde yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
​Silah Temizlerken Kızını Vurdu, Yorgun Mermi Kurbanı Dedi
​Silah Temizlerken Kızını Vurdu, Yorgun Mermi Kurbanı Dedi
İddiaya göre, ruhsatsız silahını temizlediği sırada yanlışlıkla kızını vuran baba, polislere kızının yorgun mermi kurbanı olduğunu söyledi. Gerçeği ortaya çıkartan polis ekipleri, babayı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
​Bir Baba Önce Oğlunu, Sonra Komiser Yardımcısını Vurdu
​Bir Baba Önce Oğlunu, Sonra Komiser Yardımcısını Vurdu
Aile içi sorunları nedeniyle sokakta oğluyla tartışan bir baba, silahla önce oğlunu, ardından da olaya müdahale eden komiser yardımcısını vurdu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, baba gözaltına alındı.
​75 Yaşında Katil Oldu! Mal Kavgasında 2 Ay önce Evlendiği Eşini Öldürdü
​75 Yaşında Katil Oldu! Mal Kavgasında 2 Ay önce Evlendiği Eşini Öldürdü
75 yaşındaki adam, evde kendisine saldırdıkları iddia edilen ve yaklaşık 2 ay önce evlendiği Azeri uyruklu eşini ve eşinin akrabası kadını pampalı tüfekle vurdu. Azeri uyruklu akraba Firdus Aliyeva olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda tüfekle ağır yaralanan yaralan Azeri eş ve kafasına sert bir cisimle vurularak yaralanan koca hastanede tedavi altına alındı.
​Yeraltı Dünyasının Ünlü İsmi Yakalandı
​Yeraltı Dünyasının Ünlü İsmi Yakalandı
Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz, İstanbul’da düzenlenen operasyonda yakalandı.
​Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
​Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Sürücüsünün kalp geçirdiği iddia edilen yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre kazada 27 kişi yaralandı.
​Suriyeli Kadın Uyuyan Kocasını Baltayla Öldürdü
​Suriyeli Kadın Uyuyan Kocasını Baltayla Öldürdü
Suriyeli kadın, kocası uyuduğu sırada evdeki baltayla öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri kadını gözaltına alırken, iki çocuğu karakola götürerek koruma altına aldı.
​Çiftel; Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum
​Çiftel; Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum
Ali ÇİFTEL 24 Kasım Öğretmenler Gününü için bir mesaj yayınladı
​8 Araç Birbirine Girdi, Ortalık Savaş Alanına Döndü
​8 Araç Birbirine Girdi, Ortalık Savaş Alanına Döndü
Bir ambulansın durduğunu gören sürücünün aniden frene basması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 8 araç birbirine girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 1 sürücü kaşından hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle yolda yoğunluk meydana geldi.
​Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptırıp intihar eden hemşirenin cenazesi alındı
​Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptırıp intihar eden hemşirenin cenazesi alındı
Bir hastanede hemşire olarak görev yapan ve Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL dolandırıldığı iddiasıyla intihar ettiği düşünülen adamın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'nda alındı.
​O Köpeğin Sahibine 7 Bin 802 Lira Para Cezası Kesildi
​O Köpeğin Sahibine 7 Bin 802 Lira Para Cezası Kesildi
Yaklaşık 10 gün önce meydana gelen olayda, sokak kedisine saldırarak öldüren Alman kurdu köpeğin sahibine ‘basit yaralama’ suçundan işlem yapılırken Alman kurdunun yanında bulunan yasaklı ırklar listesindeki köpeğe de el konuldu. Yasaklı köpeğin sahibine ise 7 bin 802 lira para cezası kesileceği belirtildi.
​Harran kazılarında Yeni Bulgulara Ulaşıldı
​Harran kazılarında Yeni Bulgulara Ulaşıldı
​Şanlıurfa’da Kendisini İhbar Eden Genç Kızı Üzerine Benzin Döküp Yakan Cani Yakalandı
​Şanlıurfa’da Kendisini İhbar Eden Genç Kızı Üzerine Benzin Döküp Yakan Cani Yakalandı
Arkadaşının Yerine Ehliyet Sınavına Girdi, Gözaltına Alındı
Arkadaşının Yerine Ehliyet Sınavına Girdi, Gözaltına Alındı
​Bakanlık Açıkladı: Çakar Uygulamasında Eski Milletvekillerine Ayrıcalık Yok
​Bakanlık Açıkladı: Çakar Uygulamasında Eski Milletvekillerine Ayrıcalık Yok
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:42
Güneş
07:06
Öğle
12:17
İkindi
14:55
Akşam
17:17
Yatsı
18:36
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿