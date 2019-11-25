Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 25 Kasım 2019 11:09:39 Tarihinde eklenmiştir.

​Bakanlık Açıkladı: Çakar Uygulamasında Eski Milletvekillerine Ayrıcalık Yok

İçişleri Bakanlığı, eski milletvekillerinin çakar lamba kullanma hakkının olduğu iddialarını yalanladı.

​Bakanlık Açıkladı: Çakar Uygulamasında Eski Milletvekillerine Ayrıcalık Yok

İçişleri Bakanlığı, çakar lamba kullanımında eski milletvekillerine geçiş üstünlüğü tanınmasına ilişkin düzenleme bulunmadığını duyurdu.




İçişleri Bakanlığından, son torba kanuna atılan bir madde ile çakar lamba kullanma hakkının eski milletvekillerine de tanındığı yönünde bir iddialarla ilgili yapılan açıklamada, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve vatandaşların nezdinde ciddi sıkıntılara neden olan kamuoyunda çakar olarak adlandırılan yetkisiz sesli ve ışıklı sistemi kullanımının engellenmesi amacıyla; geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ve bunların kullanabilecekleri sesli ve ışıklı sistemlerin ne olacağına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca 24 Eylül 2019 tarihinde onaylanarak 1 Kasım 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği hatırlatılarak, "Bu usul ve esaslar Karayolları Trafik Kanunun 71’inci maddesi kapsamında zorunlu hallerde; ambulans, itfaiye, AFAD, kolluk kuvvetlerinin araçları ve risk tehdit değerlendirmesi kapsamında Devletin en üst protokolündeki makamların emir ve zatlarına verilen araçların geçiş üstünlüklerini nasıl kullanacağı, uymayanlar hakkında yapılacak işlemler açık bir şekilde düzenlemiştir. İddia edildiği gibi düzenlenen usul ve esaslarda kesinlikle eski milletvekillerine geçiş üstünlüğü tanınmasına ilişkin düzenleme bulunmamaktadır. Ayrıca TBMM İçişleri Komisyonunda görüşülüp genel kurula sevk edilen düzenlemelerde de böyle bir madde yer almadığını tespit etmiş bulunuyoruz. Vatandaşlarımız nezdinde olumsuzluklara sebep olan yetkisiz sesli ve ışıklı sistemi kullanımı ve başta güvenlik şerit ihlali gibi Trafik güvenliğini tehlikeye atan haksız geçiş üstünlüğü ihlalleri ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla ve ara vermeden devam edecektir" denildi.




Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Bakanlık Açıkladı: Çakar Uygulamasında Eski Milletvekillerine Ayrıcalık Yok
​Bakanlık Açıkladı: Çakar Uygulamasında Eski Milletvekillerine Ayrıcalık Yok
İçişleri Bakanlığı, eski milletvekillerinin çakar lamba kullanma hakkının olduğu iddialarını yalanladı.
​Dünya rekoru belgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verildi
​Dünya rekoru belgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verildi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geleceğe Nefes" seferberliğiyle gelen dünya rekoru tescil belgesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim etti.
​Casus Avukatın Sırrı Çözülüyor
​Casus Avukatın Sırrı Çözülüyor
Avrupa ülkelerinde iltica talebinde bulunan FETÖ ve PKK’lılarla ilgili rapor hazırlayan Yılmaz S’nin evinden 9 klasör ve 4 bin kişinin raporu, hesabından ise 5 milyon lira para çıktı.
​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kirvelik Yaptı
​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kirvelik Yaptı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Edremit Belediyesince organize edilen “Sünnet Şöleni” etkinliğinde kirvelik yaptı.
Akar: Askerliğin 6 aya düşmesiyle herhangi bir zaafiyet söz konusu değil
Akar: Askerliğin 6 aya düşmesiyle herhangi bir zaafiyet söz konusu değil
Milli Savunma Bakanı Akar: (Yeni askerlik sistemi) Hali hazırda 231 bin 921 yükümlü silah altındadır. Askerliğin 6 aya düşmesiyle herhangi bir zaafiyet söz konusu değil. dedi.
​Yanaktan Makas Almak Tazminat Sebebi
​Yanaktan Makas Almak Tazminat Sebebi
İş yeri yetkilisinin yanağından makas aldığı işçi, amirinin bu hareketiyle kendisini küçümsediğini iddia ederek olayı yargıya taşıdı. Yanağından makas alındığı için depresyona girdiğini ve kişilik haklarına saldırı olayının gerçekleştiğini savunan işçiye müjdeli haber Yargıtay’dan geldi.
​Bekçiler için Yeni Karar! Kimlik Soramayacak!
​Bekçiler için Yeni Karar! Kimlik Soramayacak!
İzmir Bornova’da iki genç ve mahalle bekçileri arasında yaşanan arbede ve küfürleşmenin yargıya taşınmasının ardından mahkemeden önemli bir karar çıktı.
TCDD'deki İhalelerde Büyük Usulsüzlük!
TCDD'deki İhalelerde Büyük Usulsüzlük!
​Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Projesi’nde Tesisler Kontrolörü olarak görevlendirilen Veysel Karani Babacan‘ın, Kamu İhale Kanunu’na (KİK) aykırı şekilde, 1 milyon 584 bin 64 TL bedelindeki 32 adet sinyalizasyon ihalesini, eşinin üzerine kurulu paravan şirkete verdiği ortaya çıktı.
Yaşar Büyükanıt Hayatını Kaybetti
Yaşar Büyükanıt Hayatını Kaybetti
​Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
​Acil Serviste Skandal! Köpük Partisi Yaptılar
​Acil Serviste Skandal! Köpük Partisi Yaptılar
Devlet Hastanesi acil servisinde hastane çalışanlarının uygunsuz eğlence görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine Manisa İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı. Acil servis personellerinin hastanede yaptıkları yetmezmiş gibi uygunsuz eğlence anlarını ait çektikleri video görüntüleri bir de sosyal medyada paylaştılar! İşte o skandal görüntüler ve yaşanan olayla ilgili son dakika gelişmeleri...
​Çok Sayıda İşçiyi İşten Çıkartan Giyim Sektörünün Devine Tepki Gösterildi
​Çok Sayıda İşçiyi İşten Çıkartan Giyim Sektörünün Devine Tepki Gösterildi
Giyim sektörünün önde gelen firmalarından olan ve Türkiye çapında onlarca mağazası bulunan Koton, Türkiye genelinde çok sayıda işçiyi işte çıkartırken, işten çıkartılan işçiler İzmir'deki mağaza önünde durumu protesto etti.
​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Siyanür Erişimi ve Satışı Kontrol Altına Alınacak
​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Siyanür Erişimi ve Satışı Kontrol Altına Alınacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Erişim ve satışın kontrol altına alınması ve bir takip sisteminin kurulmasına dönük bir çalışma yapılacak. Siyanürü aldıktan sonra bunun nerede kullanıldığı, ne şekilde işlem gördüğü ile ilgili bir takip sisteminin kurulmasına dönük bir çalışma yapılacak. Kullanımı Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik var, siyanürün buraya dahil edilmesi ile ilgili bir çalışma ivedilikle başlatıldı” dedi.
​Bakanlık Açıkladı: Çakar Uygulamasında Eski Milletvekillerine Ayrıcalık Yok
​Bakanlık Açıkladı: Çakar Uygulamasında Eski Milletvekillerine Ayrıcalık Yok
​Dünya rekoru belgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verildi
​Dünya rekoru belgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verildi
​Silah Temizlerken Kızını Vurdu, Yorgun Mermi Kurbanı Dedi
​Silah Temizlerken Kızını Vurdu, Yorgun Mermi Kurbanı Dedi
​Bir Baba Önce Oğlunu, Sonra Komiser Yardımcısını Vurdu
​Bir Baba Önce Oğlunu, Sonra Komiser Yardımcısını Vurdu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:42
Güneş
07:06
Öğle
12:17
İkindi
14:55
Akşam
17:17
Yatsı
18:36
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿