Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 24 Kasım 2019 23:34:01 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Otomobil Koyun Sürüsü Arasına Daldı: 40 Koyun Telef Oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobil koyun sürüsünün arasına daldı. Kazada 40 koyun telef oldu, 20 koyun da yaralandı.

​Şanlıurfa’da Otomobil Koyun Sürüsü Arasına Daldı: 40 Koyun Telef Oldu

Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. 


 

Otomobil Koyun Sürüsü Arasına Daldı

Nesip Baturalp, gündüz saatlerinde çiftlikten çıkıp kaybolan 70 küçükbaş hayvan sürüsünü akşam karanlığında bulup, çiftliğe götürdüğü sırada, koyun sürüsünü Şanlıurfa-Siverek karayolundan geçirmek istedi. Sürü yoldan geçtiği sırada Adnan Y. kontrolündeki 63 M 11274 plakalı otomobil koyun sürüsünün arasına daldı. Meydana gelen kazada 40 koyun telef olurken, 30 koyun da yaralandı. Kaza yapan araçta da hasar meydana geldi.


Kaza sonrası karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı, trafik polisi yeni kazaların olmaması için önlem alırken, karayolları ekipleri de yolda temizlik çalışması yaptı. Telef olan koyunların yoldan çekilmesi sonrası, karayolu kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.



 

Koyunlarımız Dışarı Çıkıp Kaybolmuştu

Sürü sahibi Nesip Baturalp, ”Gündüz saatlerinde çiftliğimizin kapsının açık kalmasından dolayı, koyunlarımız dışarı çıkıp kaybolmuştu. Saatlerdir koyunlarımızı arıyorduk, sonunda akşam saatlerinde bulduk, dedik karşıya geçirelim. Ben ışıkla selektör yaparak arabaları durdurmaya çalıştım, kardeşimde koyunları karşıya geçiriyordu. Bir araç duran araçların arasından hızlı bir şekilde gelip koyunlara çarptı. 70 koyundan 40 tanesi telef, 30’u da yaralandı” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Şanlıurfa’da Otomobil Koyun Sürüsü Arasına Daldı: 40 Koyun Telef Oldu
​Şanlıurfa’da Otomobil Koyun Sürüsü Arasına Daldı: 40 Koyun Telef Oldu
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobil koyun sürüsünün arasına daldı. Kazada 40 koyun telef oldu, 20 koyun da yaralandı.
​Şanlıurfa’da Zırhlı Aracın Çarptığı Askerimiz Şehit Düştü
​Şanlıurfa’da Zırhlı Aracın Çarptığı Askerimiz Şehit Düştü
Şanlıurfa'da güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensupları arasında gerçekleşen operasyon esnasında kirpi aracının kaza yapması sonucu Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Karaağaç köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya şehit oldu.
Şanlıurfa'da ​Önce Telefonunu Gasp Etti, Sonra Üzerine Benzin Döküp Yaktı
Şanlıurfa'da ​Önce Telefonunu Gasp Etti, Sonra Üzerine Benzin Döküp Yaktı
Şanlıurfa’da genç bir kız, telefonu gasp eden şahsı ihbar ederken zanlı da intikam almak için genç kızı takip ederek üzerine benzin döküp yaktı.
​Şanlıurfa’da Kaçak Elektrik Kontrolü Yapan Ekibe Saldırı! 6 Yaralı
​Şanlıurfa’da Kaçak Elektrik Kontrolü Yapan Ekibe Saldırı! 6 Yaralı
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde kaçak elektrik kullanımını önlemek için çalışma yapan Dicle Elektrik’in işçilerine taş ve sopalı saldırı yapıldı. Kaçak elektrik kullanmaya devam etmek isteyen mahalleli grubun darp ettiği 6 işçi yaralandı.
​Ak Parti İl Başkanı Yıldız’dan CHP Liderine Tepki
​Ak Parti İl Başkanı Yıldız’dan CHP Liderine Tepki
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, “Erdoğan’ı indireceğiz” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeneceği iddiasında bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
​Eyyübiye Belediyesi Tarım Arazisine Beton Döküyor
​Eyyübiye Belediyesi Tarım Arazisine Beton Döküyor
Harran Üniversitesi Eyyübiye Kampüsünde bulunan 44 dönümlük araziyi Eyyübiye Belediyesine tahsis edilmesi Şanlıurfa gündemine oturmuştu. Urfa Çalışma Grubu yaptıkları toplantı neticesini basın ile paylaştı.
​Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 8 tutuklama
​Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 8 tutuklama
Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.
​Şanlıurfa’da otomobil binanın bahçesine düştü: 3’ü çocuk 5 yaralı
​Şanlıurfa’da otomobil binanın bahçesine düştü: 3’ü çocuk 5 yaralı
Şanlıurfa’da virajı alamayan otomobil, yol kenarındaki bariyerleri yerinden sökerek 10 metre derinliğindeki bir binanın bahçesine düştü. Kazada, sürücü baba ile araçtaki anne ve 3 çocuğu yaralandı.
​Başkan Aksak’ın Olduğu İddia Edilen İçki Masası Fotoğrafı ile ilgili Açıklama
​Başkan Aksak’ın Olduğu İddia Edilen İçki Masası Fotoğrafı ile ilgili Açıklama
Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'a sosyal medyada atılan iftira ile ilgili hakikat ortaya çıktı. Başkan Aksak'ın olduğu iddia edilen içkili masadaki şahıs ortaya çıktı.
​Şanlıurfa’da Balığa Rağbet Arttı
​Şanlıurfa’da Balığa Rağbet Arttı
Şanlıurfa’da havaların soğumasıyla vatandaşların balığa ilgisi arttı.
​Şanlıurfa’da bir PKK/YPG’li terörist yakalandı
​Şanlıurfa’da bir PKK/YPG’li terörist yakalandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sınırı geçmeye çalışan PKK/YPG’li bir terörist güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
​Vatandaşlar Fırat kıyısı Takoran’da Balık Mangal Keyfi Yapıyor
​Vatandaşlar Fırat kıyısı Takoran’da Balık Mangal Keyfi Yapıyor
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan saklı cennet Takoran Vadisi olarak bilinen Fırat nehrinin kıyısında vatandaşlar balık yakalayıp, mangal yapıyor.
​Şanlıurfa’da Otomobil Koyun Sürüsü Arasına Daldı: 40 Koyun Telef Oldu
​Şanlıurfa’da Otomobil Koyun Sürüsü Arasına Daldı: 40 Koyun Telef Oldu
​75 Yaşında Katil Oldu! Mal Kavgasında 2 Ay önce Evlendiği Eşini Öldürdü
​75 Yaşında Katil Oldu! Mal Kavgasında 2 Ay önce Evlendiği Eşini Öldürdü
​Yeraltı Dünyasının Ünlü İsmi Yakalandı
​Yeraltı Dünyasının Ünlü İsmi Yakalandı
​Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
​Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:42
Güneş
07:06
Öğle
12:17
İkindi
14:55
Akşam
17:17
Yatsı
18:36
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿