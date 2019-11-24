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Bu haber 24 Kasım 2019 13:50:08 Tarihinde eklenmiştir.

​Ceylanpınar Kaymakamı: Yüzyıllık Tapu Sorunu Çözülüyor

Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklilkten Açıklama: İlçemizin yüzyıllık tapu sorunu çözüme kavuşuyor

​Ceylanpınar Kaymakamı: Yüzyıllık Tapu Sorunu Çözülüyor

Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklilk yaptığı açıklamada, “İlçemizin yüzyıllık tapu sorunu çözüme kavuşuyor. Ceylanpınar Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği vatandaşlarımızın tapu başvurularını almaya başladı.” İfadelerine yer verdi.

Açıklamalarına devam eden Keklik şunları belirtti, “Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in destekleri ile Kaymakamlığımızca vatandaşlarımızın tapu başvurularını daha rahat bir ortamda yapmaları için Halk Eğitim Merkezi binasının 2. Katı Milli Emlak Şefliğine tahsis edilmiştir. İlçemizin yüzyıllık tapu sorununun çözümünde emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Devlet Büyüklerimize, Sayın Bakanlarımıza, Şanlıurfa Valimiz Sayın Abdullah Erin’e, Şanlıurfa Milletvekillerine ve emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.



Editör: Ahmet Şen 
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​Ceylanpınar Kaymakamı: Yüzyıllık Tapu Sorunu Çözülüyor
​Ceylanpınar Kaymakamı: Yüzyıllık Tapu Sorunu Çözülüyor
Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklilkten Açıklama: İlçemizin yüzyıllık tapu sorunu çözüme kavuşuyor
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