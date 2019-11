​Çiftel; Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum

ÇİFTEL Öğretmenler Günü için yayınladığı mesajında “İlim ve irfanı kuşaktan kuşağa aktaran öğretmenler, dünyanın her yerinde kutsal bir vazifeyi icra etmektedir. Hepimiz üzerinde bir anne ,bir baba gibi emekleri olan bugünlere gelmemizde büyük emekleri olan her türlü zorluğa sabreden ve milletin istikbalinin garantiye alınması konusunda durmadan koşan, gece gündüz demeden, ülkemizin her köşesinde çok zor şartlarda doğruyu ve güzeli, evrensel değerlerle birlikte maneviyatımızı, vatan ve millet aşkını yavrularımıza aşılamak için azim ve kararlılıkla görev yapan, geleceğe ışık tutan bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlarım. İyi ’ki varsınız” ifadelerine yer verdi.Ahmet Şen