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Bu haber 24 Kasım 2019 19:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Suriyeli Kadın Uyuyan Kocasını Baltayla Öldürdü

Suriyeli kadın, kocası uyuduğu sırada evdeki baltayla öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri kadını gözaltına alırken, iki çocuğu karakola götürerek koruma altına aldı.

​Suriyeli Kadın Uyuyan Kocasını Baltayla Öldürdü

Olay, saat 05.30 sularında İstanbul’un Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi 5 katıl binanın üçüncü katında meydana geldi. 


 

Uyuduğu Sırada Baltayla Öldürdü

Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Hasan ve F. Ö, bir süre önce tartıştı. Daha sonra Hasan Ö. uyudu. Sabah saatlerinde kadın, evdeki baltayı alarak uyuyan kocasına baltayla vurmaya başladı. 5-6 tane balta darbesinin ardından koca kanlar içinde kaldı. Kocası kanlar içinde kalan kadın daha sonra aşağıdaki komşusuna inerek polis haber vermesini söyledi. Olay yerine gelen polis, ekipleri Hasan Ö'nün kanlar içinde yattığını gördü.

Polis ekipleri kadını gözaltına alırken, evde uyuyan biri kız iki çocuğu alarak koruma altın aldı.





Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
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