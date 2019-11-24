Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 24 Kasım 2019 23:00:07 Tarihinde eklenmiştir.

​75 Yaşında Katil Oldu! Mal Kavgasında 2 Ay önce Evlendiği Eşini Öldürdü

75 yaşındaki adam, evde kendisine saldırdıkları iddia edilen ve yaklaşık 2 ay önce evlendiği Azeri uyruklu eşini ve eşinin akrabası kadını pampalı tüfekle vurdu. Azeri uyruklu akraba Firdus Aliyeva olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda tüfekle ağır yaralanan yaralan Azeri eş ve kafasına sert bir cisimle vurularak yaralanan koca hastanede tedavi altına alındı.

​75 Yaşında Katil Oldu! Mal Kavgasında 2 Ay önce Evlendiği Eşini Öldürdü

Olay dün akşam saatlerinde Kumluca ilçesi Hızırkaya mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Y. (75) yaklaşık 2 ay önce evlendiği Azeri uyruklu eşi Muhabbat J. (51) eşinin akrabası Firdus Aliyeva (51) arasında iddiaya göre evlilik sözleşmesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yine iddiaya göre kadınlardan biri Hüseyin Y.'nin başına sert bir cisimle vurdu. Başına aldığı darbeden sonra evde bulunan pompalı tüfekle rastgele ateş eden Yeni, eşi Muhabbat J. ve akrabası Firdus Aliyeva'yı ağır yaraladı. Silah sesini duyan komşularının haber vermesiyle olay yerinde gelen sağlık ekipleri ve jandarma tarafından yapılan ilk incelemede Firdus Aliyeva'nın yaşamını yitirdiğini belirlendi.Başına aldığı sert bir darbe sebebiyle yaralanan Hüseyin Y. ve Yeninin pompalı tüfekle vurduğu eşi Muhabbat J. Kumluca Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Hayati tehlikesi bulunan Hüseyin Y. yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edilirken, Muhabbat J.'nın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.






 

Malını mülkünü bana bırak tartışması

1 kişinin ölümü, 2 kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan tartışmanın Muhabbat J.'nın evlilik öncesinde Hüseyin Y.'den ölümü durumunda mal varlığının kendisine kalması için sözleşme talep etmesi, ancak Hüseyin Y.'nin daha önce sıcak baktığı sözleşmeden vazgeçmesi sebebiyle çıktığı idida edildi. Çiftin bu sebeple uzun süredir aralarının açık olduğu ve akrabasının da Hüseyin Y.'ye bu konuda baskı yaptığı ileri sürüldü.


Jandarma ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Firdus Aliyeva'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Kumluca Cumhuriyet başsavcılığı'nın konuyla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.




Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​75 Yaşında Katil Oldu! Mal Kavgasında 2 Ay önce Evlendiği Eşini Öldürdü
​75 Yaşında Katil Oldu! Mal Kavgasında 2 Ay önce Evlendiği Eşini Öldürdü
75 yaşındaki adam, evde kendisine saldırdıkları iddia edilen ve yaklaşık 2 ay önce evlendiği Azeri uyruklu eşini ve eşinin akrabası kadını pampalı tüfekle vurdu. Azeri uyruklu akraba Firdus Aliyeva olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda tüfekle ağır yaralanan yaralan Azeri eş ve kafasına sert bir cisimle vurularak yaralanan koca hastanede tedavi altına alındı.
​Yeraltı Dünyasının Ünlü İsmi Yakalandı
​Yeraltı Dünyasının Ünlü İsmi Yakalandı
Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz, İstanbul’da düzenlenen operasyonda yakalandı.
​Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
​Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Sürücüsünün kalp geçirdiği iddia edilen yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre kazada 27 kişi yaralandı.
​Suriyeli Kadın Uyuyan Kocasını Baltayla Öldürdü
​Suriyeli Kadın Uyuyan Kocasını Baltayla Öldürdü
Suriyeli kadın, kocası uyuduğu sırada evdeki baltayla öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri kadını gözaltına alırken, iki çocuğu karakola götürerek koruma altına aldı.
​Çiftel; Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum
​Çiftel; Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum
Ali ÇİFTEL 24 Kasım Öğretmenler Gününü için bir mesaj yayınladı
​8 Araç Birbirine Girdi, Ortalık Savaş Alanına Döndü
​8 Araç Birbirine Girdi, Ortalık Savaş Alanına Döndü
Bir ambulansın durduğunu gören sürücünün aniden frene basması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 8 araç birbirine girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 1 sürücü kaşından hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle yolda yoğunluk meydana geldi.
​Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptırıp intihar eden hemşirenin cenazesi alındı
​Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptırıp intihar eden hemşirenin cenazesi alındı
Bir hastanede hemşire olarak görev yapan ve Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL dolandırıldığı iddiasıyla intihar ettiği düşünülen adamın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'nda alındı.
​O Köpeğin Sahibine 7 Bin 802 Lira Para Cezası Kesildi
​O Köpeğin Sahibine 7 Bin 802 Lira Para Cezası Kesildi
Yaklaşık 10 gün önce meydana gelen olayda, sokak kedisine saldırarak öldüren Alman kurdu köpeğin sahibine ‘basit yaralama’ suçundan işlem yapılırken Alman kurdunun yanında bulunan yasaklı ırklar listesindeki köpeğe de el konuldu. Yasaklı köpeğin sahibine ise 7 bin 802 lira para cezası kesileceği belirtildi.
​3 Gün Önce Evlendi, Mehir Bahanesiyle Kuyumcuyu Dolandırdı
​3 Gün Önce Evlendi, Mehir Bahanesiyle Kuyumcuyu Dolandırdı
3 gün önce H.N.A ile evlenen K.A., bir kuyumcuya giderek eşine Mehir olarak 65 bin TL değerinde 7 adet Adana burması bilezik beğendi. Daha sonra eşi H.N.A. parası ödenmemiş bilezikleri alıp kuyumcudan giderken K.A., eşini tanımadığını iddia etti. Polis ekiplerince gözaltına alınan karı-koca adliyeye sevk edildi.
​Süper Lig'de Bir İlk! Spor Kulübüne Kadın Başkan Seçildi
​Süper Lig'de Bir İlk! Spor Kulübüne Kadın Başkan Seçildi
Kayserispor'da başkan olarak seçilen Berna Gözbaşı, Süper Lig'in ilk kadın başkanı oldu.
​Güneydoğu’nun En Büyük Kitap Fuarı Açıldı
​Güneydoğu’nun En Büyük Kitap Fuarı Açıldı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Güneydoğu'nun en büyük kitap fuarı olan '3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı' ziyaretçilerine kapılarını açtı.
​Karısının Ölümüne Sebep Olduğu İddia Edildi! CHP İl Başkanının Oğluna Verilen Ceza 2. Kez Bozuldu
​Karısının Ölümüne Sebep Olduğu İddia Edildi! CHP İl Başkanının Oğluna Verilen Ceza 2. Kez Bozuldu
kullandığı otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu eşinin ölümüne sebep olduğu iddia edilen Cumhuriyet Halk Partisi eski il başkanının oğluna verilen ceza ikinci kez bozuldu. İlk olarak beraat eden, ardından müebbet hapis cezasına çarptırılan sanığın Yargıtay ceza ehliyeti olup olmadığının araştırılmasını isteyip, eksikliklerin giderilmesini talep etti.
​75 Yaşında Katil Oldu! Mal Kavgasında 2 Ay önce Evlendiği Eşini Öldürdü
​75 Yaşında Katil Oldu! Mal Kavgasında 2 Ay önce Evlendiği Eşini Öldürdü
​Yeraltı Dünyasının Ünlü İsmi Yakalandı
​Yeraltı Dünyasının Ünlü İsmi Yakalandı
​Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
​Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
​Suriyeli Kadın Uyuyan Kocasını Baltayla Öldürdü
​Suriyeli Kadın Uyuyan Kocasını Baltayla Öldürdü
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:41
Güneş
07:05
Öğle
12:16
İkindi
14:55
Akşam
17:17
Yatsı
18:36
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿