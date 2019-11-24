Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 24 Kasım 2019 13:30:21 Tarihinde eklenmiştir.

​8 Araç Birbirine Girdi, Ortalık Savaş Alanına Döndü

Bir ambulansın durduğunu gören sürücünün aniden frene basması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 8 araç birbirine girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 1 sürücü kaşından hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle yolda yoğunluk meydana geldi.

​8 Araç Birbirine Girdi, Ortalık Savaş Alanına Döndü

Kaza, saat 09.00 sıralarında Sarıyer Hacıosman Bayırı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bir ambulans henüz bilinmeyen bir nedenle yol üzerinde beklemeye başladı. Ambulansı son anda gören bir sürücü aniden frene basarak direksiyonu sola kırdı. Sürücünün bu manevrasının ardından arkadan gelen 7 aracın da yavaşlaması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza sonucu bir sürücü kaşından hafif şekilde yaralandı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ayakta müdahale ederek taburcu etti. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kazaya karışan sürücülerin şaşkınlık yaşadığı olayda bazı araçlar kullanılamaz hale gelirken, bazılarının da hava yastıkları patladı.




 

“6-7 araç kazaya karıştı”

Kazaya karışan motosiklet sürücüsü Kadir Çakar, “Önceki araçlar durunca ben de yavaşladım. Arkadaki araç da bana vurdu, ben de devrilip öndeki araca vurdum. 6-7 araç kazaya karıştı. Öndeki ambulansın durmasıyla arkadaki araçlar yavaşlayamadı, yerler de kaygandı. Bir arkadaş kaşından yaralanmış” dedi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​8 Araç Birbirine Girdi, Ortalık Savaş Alanına Döndü
​8 Araç Birbirine Girdi, Ortalık Savaş Alanına Döndü
Bir ambulansın durduğunu gören sürücünün aniden frene basması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 8 araç birbirine girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 1 sürücü kaşından hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle yolda yoğunluk meydana geldi.
​Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptırıp intihar eden hemşirenin cenazesi alındı
​Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptırıp intihar eden hemşirenin cenazesi alındı
Bir hastanede hemşire olarak görev yapan ve Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL dolandırıldığı iddiasıyla intihar ettiği düşünülen adamın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'nda alındı.
​O Köpeğin Sahibine 7 Bin 802 Lira Para Cezası Kesildi
​O Köpeğin Sahibine 7 Bin 802 Lira Para Cezası Kesildi
Yaklaşık 10 gün önce meydana gelen olayda, sokak kedisine saldırarak öldüren Alman kurdu köpeğin sahibine ‘basit yaralama’ suçundan işlem yapılırken Alman kurdunun yanında bulunan yasaklı ırklar listesindeki köpeğe de el konuldu. Yasaklı köpeğin sahibine ise 7 bin 802 lira para cezası kesileceği belirtildi.
​3 Gün Önce Evlendi, Mehir Bahanesiyle Kuyumcuyu Dolandırdı
​3 Gün Önce Evlendi, Mehir Bahanesiyle Kuyumcuyu Dolandırdı
3 gün önce H.N.A ile evlenen K.A., bir kuyumcuya giderek eşine Mehir olarak 65 bin TL değerinde 7 adet Adana burması bilezik beğendi. Daha sonra eşi H.N.A. parası ödenmemiş bilezikleri alıp kuyumcudan giderken K.A., eşini tanımadığını iddia etti. Polis ekiplerince gözaltına alınan karı-koca adliyeye sevk edildi.
​Süper Lig'de Bir İlk! Spor Kulübüne Kadın Başkan Seçildi
​Süper Lig'de Bir İlk! Spor Kulübüne Kadın Başkan Seçildi
Kayserispor'da başkan olarak seçilen Berna Gözbaşı, Süper Lig'in ilk kadın başkanı oldu.
​Güneydoğu’nun En Büyük Kitap Fuarı Açıldı
​Güneydoğu’nun En Büyük Kitap Fuarı Açıldı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Güneydoğu'nun en büyük kitap fuarı olan '3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı' ziyaretçilerine kapılarını açtı.
​Karısının Ölümüne Sebep Olduğu İddia Edildi! CHP İl Başkanının Oğluna Verilen Ceza 2. Kez Bozuldu
​Karısının Ölümüne Sebep Olduğu İddia Edildi! CHP İl Başkanının Oğluna Verilen Ceza 2. Kez Bozuldu
kullandığı otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu eşinin ölümüne sebep olduğu iddia edilen Cumhuriyet Halk Partisi eski il başkanının oğluna verilen ceza ikinci kez bozuldu. İlk olarak beraat eden, ardından müebbet hapis cezasına çarptırılan sanığın Yargıtay ceza ehliyeti olup olmadığının araştırılmasını isteyip, eksikliklerin giderilmesini talep etti.
Silahlı magandalar Asker Konvoyunda Dehşet Saçtı
Silahlı magandalar Asker Konvoyunda Dehşet Saçtı
Asker konvoyu yaptıkları sırada tüneli trafiğe kapatarak meşaleler yakıp havaya ateş açan 3 kişi gözaltına alındı.
​Dizi Oyuncaları Ciğercide Şişle Saldırdı
​Dizi Oyuncaları Ciğercide Şişle Saldırdı
Adana'da çekilen ve internet üzerinden yayınlanan dizide oyunculuk yapan iki kişi, ciğerci dükkanında selamlaşma yüzünden tartıştıkları şahısları şişle kovalayıp darp etti. Gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı.
​7 ve 11 Yaşındaki Kız Kardeşler Feci Kazada Hayatını Kaybetti
​7 ve 11 Yaşındaki Kız Kardeşler Feci Kazada Hayatını Kaybetti
İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 ve 11 yaşındaki kız kardeşler hayatını kaybetti. Kazada 2’si ağır olmak üzere toplamda 3 kişinin ise hastanedeki tedavileri sürüyor.
Palu Ailesinin Davası Görüldü! Yeni İfadeler Şok Etti
Palu Ailesinin Davası Görüldü! Yeni İfadeler Şok Etti
​Meryem Tanhal’ın öldürülmesi olayı ile ilgili yargılanan Palu ailesi, 4.’kez hakim karşısına çıkartıldı. Duruşmada Meryem Tahnal’ın oğlu R.T. Tahnal Tayyip Tahnal, Tuncer Ustael’in annesini defalarca dövdüğünü söylediği belirtildi.
Adliye Önünde Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı
Adliye Önünde Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı
Duruşma öncesi taraflar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
​Ceylanpınar Kaymakamı: Yüzyıllık Tapu Sorunu Çözülüyor
​Ceylanpınar Kaymakamı: Yüzyıllık Tapu Sorunu Çözülüyor
​8 Araç Birbirine Girdi, Ortalık Savaş Alanına Döndü
​8 Araç Birbirine Girdi, Ortalık Savaş Alanına Döndü
​Şanlıurfa’da Zırhlı Aracın Çarptığı Askerimiz Şehit Düştü
​Şanlıurfa’da Zırhlı Aracın Çarptığı Askerimiz Şehit Düştü
Asgari ücrette ilk rakamlar!
Asgari ücrette ilk rakamlar!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:41
Güneş
07:05
Öğle
12:16
İkindi
14:55
Akşam
17:17
Yatsı
18:36
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿