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Bu haber 24 Kasım 2019 11:59:44 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Zırhlı Aracın Çarptığı Askerimiz Şehit Düştü

Şanlıurfa'da güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensupları arasında gerçekleşen operasyon esnasında kirpi aracının kaza yapması sonucu Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Karaağaç köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya şehit oldu.

​Şanlıurfa’da Zırhlı Aracın Çarptığı Askerimiz Şehit Düştü

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde zırhlı kirpi aracının çarpması sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit için Şanlıurfa GAP Havaalanı'nda tören düzenlendi.
TSK tarafından Fırat'ın doğusunu terör unsurlarından temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, dün zırhlı kirpi aracının çarpması sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya, Şanlıurfa'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit Akkaya için Şanlıurfa GAP Havaalanı'nda tören düzenlendi. Şehidin cenazesi törenin ardından memleketi Afyonharahisar'ın İscehisar ilçesine uğurlandı.



Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Şanlıurfa milletvekilleri Ahmet Eşref Fakıbaba, İbrahim Halil Yıldız, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve askeri erkan katıldı.


 

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya ile ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 23 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen araç kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.



Editör: Ahmet Şen
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