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Bu haber 23 Kasım 2019 22:00:37 Tarihinde eklenmiştir.

Asgari ücrette ilk rakamlar!

Türkiye'de asgari ücretle çalışan yaklaşık 8 milyon kişi, yeni yılda alacakları ücrete kilitlendi.

Asgari ücrette ilk rakamlar!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 2 Aralık Pazartesi günü gerçekleştireceğini duyurdu.
İşçi, işveren ve Hükûmet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin yeniden tespiti için Bakanlıkta bir araya gelecek.
 
 
Asgari ücret; bir insanın en temel ihtiyaçları olan beslenme, barınma, giyim, ısınma, ulaşım gibi giderlerini karşılamasına yetecek şekilde düzenlenen “bir çalışana verilebilecek en düşük ücret” olarak tanımlanıyor.
 
2019 yılında bekâr bir çalışanın asgari ücreti, 2.020 TL seviyesinde bulunuyor.
 
 
Editör: Ahmet Şen
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Ekonomi
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