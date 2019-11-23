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Bu haber 23 Kasım 2019 20:00:49 Tarihinde eklenmiştir.

​O Köpeğin Sahibine 7 Bin 802 Lira Para Cezası Kesildi

Yaklaşık 10 gün önce meydana gelen olayda, sokak kedisine saldırarak öldüren Alman kurdu köpeğin sahibine ‘basit yaralama’ suçundan işlem yapılırken Alman kurdunun yanında bulunan yasaklı ırklar listesindeki köpeğe de el konuldu. Yasaklı köpeğin sahibine ise 7 bin 802 lira para cezası kesileceği belirtildi.

​O Köpeğin Sahibine 7 Bin 802 Lira Para Cezası Kesildi

Olay, Denizli’nin Değirmenönü Mahallesi'nde geçtiğimiz 12 Kasım günü meydana geldi. İsimleri belirtilmeyen 2 şahıs, köpeklerini gezdirdikleri sırada ağızlıkları olmayan Alman kurdu ve yasaklı listede bulunan köpek, cadde üzerinde gezdirildiği sırada bir dükkan önünde esnafın baktığı kediye saldırdı. Hayvan sahiplerinin ve çevrede bulunan esnafların, kediyi köpeğin ağzından kurtarmak için müdahale ettiği öğrenilirken vatandaşların defalarca köpeğin çenesine müdahale etmesi de fayda etmedi. Zorluklar içerisinde kurtarılan kedi tedavi için götürüldüğü rehabilitasyon merkezinde yapılan müdahalelere rağmen 4 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kediyi köpeğin ağzından kurtarmak isteyen kırtasiyeci Ersin Kaya da köpeğin ısırmasıyla yaralandı. O anlar kameraya anbean yansıdı. Ön iki ayağı kırılan sokak kedisinin yaralandığı ve kaçmak istediği anlar da yürekleri sızlattı.

Polis tarafından başlatılan inceleme kapsamında Alman kurdu köpeğinin sahibi hakkında esnafın elini ısırmasından dolayı ‘basit yaralama' suçundan dolayı işlem uygulandığı ve dava açıldığı belirtildi. Alman kurdu köpeği ise sahibine teslim edildi. Yasaklı olan köpeğe ise Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğünce el konuldu.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen yasaklı köpek kontrol altına alınarak barınağa alındı. Soruşturmanın ardından polis yasaklı köpeği besleyen şahısa ise hakkında tutulan tutanağın Milli Parklar ve Doğal Hayatı Koruma Şube Müdürlüğüne gönderileceği belirtilerek Şube Müdürlüğünce ise şahsa, 7 bin 802 lira para cezası kesileceği belirtildi.



 

“İnsana da zarar verebilirdi”

Olayın takipçisi olacağını ve peşini bırakmayacağını dile getiren Ersin Kaya, "Köpeği gezdiriyorlar, ağızlarında bir ağızlık yok. O anda bir çocuk geçiyor olabilirdi, kediyi alırken bir çocuğa saldırıyor olabilirdi ya da bir insan geçiyor olabilirdi. İnsana da zarar verebilirdi. ‘İnsana saldırmıyor ağabeyi' dedi. Peki benim elimi ısırdı, elimi ısırdıktan sonra kediyi bıraktı. Bir vatandaş olarak ben her gün üç tane, dört tane sokak kedilerini besleyen insanım. O saatlerde benim çocuğum okuldan geliyor, eşim, dostum, çocuklar dükkana geliyor bu yüzden dolayı biz bunun tedbirini alamazsak, biz bunun önüne geçemeyiz. Köpeğin de sadece karnesi var, aşısı yoktu. Bu yüzden dolayı ben de hastane kontrolü altında tedavi altındayım, bu yüzden de tedbirin alınmasını istiyorum. Burada her gün üç tane, dört tane, beş tane kediyi karnını doyurup, suyunu verip içeri girdiğimde bu olay ile karşılaştığımda çok kötü oldum ve o gün sabaha kadar uyuyamadım" diye konuştu.




Editör: Ahmet Şen 
 
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