Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 23 Kasım 2019 19:00:05 Tarihinde eklenmiştir.

​3 Gün Önce Evlendi, Mehir Bahanesiyle Kuyumcuyu Dolandırdı

3 gün önce H.N.A ile evlenen K.A., bir kuyumcuya giderek eşine Mehir olarak 65 bin TL değerinde 7 adet Adana burması bilezik beğendi. Daha sonra eşi H.N.A. parası ödenmemiş bilezikleri alıp kuyumcudan giderken K.A., eşini tanımadığını iddia etti. Polis ekiplerince gözaltına alınan karı-koca adliyeye sevk edildi.

​3 Gün Önce Evlendi, Mehir Bahanesiyle Kuyumcuyu Dolandırdı

Olay, dün Çukurova ilçesine bağlı Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, 3 gün önce evlendiği öğrenilen K.A. (30), dün saat 14.00 sıralarında kuyumcuya giderek eşine almak üzere 7 adet Adana burması bileziği 65 bin TL'ye beğendi ve ayırttırdı. 1 saat sonra tekrar gelen K.A., tekrar bileziklere bakarken bu sırada eşi H.N.A. (21) kuyumcuya girdi ve oda bilezikleri inceledi. Daha sonra eşinin talimatıyla H.N.A. parası ödenmemiş bilezikleri alarak kuyumcudan çıkıp gitti ve K.A. tekrar başka ürünler almak için kuyumcudaki görevliyle altınlara bakmaya başladı.


 

Eşini tanımadığını iddia etti

Bu sırada K.A., ‘Ben onları beğenmedim ya almıyorum bunları alacağım' dedi ve kuyumcu ‘O zaman eşiniz o bilezikleri getirsin' dedi. Bunun üzerine ise K.A., ‘O benim eşim değil sen ver dedin, ben de verdim' dedi. Daha sonra da kuyumcudaki görevliler K.A. ile birlikte karakola gidip olayı polise anlattı. Burada ise K.A., eşi olan ve altınları veren H.N.A.'yı tanımadığını iddia etti. Karakoldaki işlemlerin ardından K.A., Adana Emniyet Müdürlüğü Yan-Dol Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.


 

“Bilezikleri Mehir sandım”

Yan-Dol Büro Amirliği ekipleri ise güvenlik kameralarını izleyip altınları aldığı görülen H.N.A.'yı Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'ndeki evinde altınlarla birlikte alarak emniyete götürdü. Emniyetteki sorgusunda ise H.N.A.'nın, “Eşim ile 3 gün önce evlendik ve bugün dini nikahımız kıyıldı. Bana Mehir olarak bilezik alacağını söylemişti. Kuyumcuya gidip o bilezikleri verince bana bahsettiği Mehir sandım” dediği öğrenildi.

7 adet Adana burması bilezik kuyumcuya teslim edilirken H.N.A. ve K.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


 

Mehir nedir?

Mehir, İslam hukukunda erkeğin evlenirken kadına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para, mal veya menfaat hediyesidir. Mehir kadının mal varlığına dahil olur ve üzerinde dilediği tasarrufta bulunabilir. Dört hukuki mezhep tarafından kabul edilmiştir.
 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptırıp intihar eden hemşirenin cenazesi alındı
​Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptırıp intihar eden hemşirenin cenazesi alındı
Bir hastanede hemşire olarak görev yapan ve Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL dolandırıldığı iddiasıyla intihar ettiği düşünülen adamın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'nda alındı.
​O Köpeğin Sahibine 7 Bin 802 Lira Para Cezası Kesildi
​O Köpeğin Sahibine 7 Bin 802 Lira Para Cezası Kesildi
Yaklaşık 10 gün önce meydana gelen olayda, sokak kedisine saldırarak öldüren Alman kurdu köpeğin sahibine ‘basit yaralama’ suçundan işlem yapılırken Alman kurdunun yanında bulunan yasaklı ırklar listesindeki köpeğe de el konuldu. Yasaklı köpeğin sahibine ise 7 bin 802 lira para cezası kesileceği belirtildi.
​3 Gün Önce Evlendi, Mehir Bahanesiyle Kuyumcuyu Dolandırdı
​3 Gün Önce Evlendi, Mehir Bahanesiyle Kuyumcuyu Dolandırdı
3 gün önce H.N.A ile evlenen K.A., bir kuyumcuya giderek eşine Mehir olarak 65 bin TL değerinde 7 adet Adana burması bilezik beğendi. Daha sonra eşi H.N.A. parası ödenmemiş bilezikleri alıp kuyumcudan giderken K.A., eşini tanımadığını iddia etti. Polis ekiplerince gözaltına alınan karı-koca adliyeye sevk edildi.
​Süper Lig'de Bir İlk! Spor Kulübüne Kadın Başkan Seçildi
​Süper Lig'de Bir İlk! Spor Kulübüne Kadın Başkan Seçildi
Kayserispor'da başkan olarak seçilen Berna Gözbaşı, Süper Lig'in ilk kadın başkanı oldu.
​Güneydoğu’nun En Büyük Kitap Fuarı Açıldı
​Güneydoğu’nun En Büyük Kitap Fuarı Açıldı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Güneydoğu'nun en büyük kitap fuarı olan '3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı' ziyaretçilerine kapılarını açtı.
​Karısının Ölümüne Sebep Olduğu İddia Edildi! CHP İl Başkanının Oğluna Verilen Ceza 2. Kez Bozuldu
​Karısının Ölümüne Sebep Olduğu İddia Edildi! CHP İl Başkanının Oğluna Verilen Ceza 2. Kez Bozuldu
kullandığı otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu eşinin ölümüne sebep olduğu iddia edilen Cumhuriyet Halk Partisi eski il başkanının oğluna verilen ceza ikinci kez bozuldu. İlk olarak beraat eden, ardından müebbet hapis cezasına çarptırılan sanığın Yargıtay ceza ehliyeti olup olmadığının araştırılmasını isteyip, eksikliklerin giderilmesini talep etti.
Silahlı magandalar Asker Konvoyunda Dehşet Saçtı
Silahlı magandalar Asker Konvoyunda Dehşet Saçtı
Asker konvoyu yaptıkları sırada tüneli trafiğe kapatarak meşaleler yakıp havaya ateş açan 3 kişi gözaltına alındı.
​Dizi Oyuncaları Ciğercide Şişle Saldırdı
​Dizi Oyuncaları Ciğercide Şişle Saldırdı
Adana'da çekilen ve internet üzerinden yayınlanan dizide oyunculuk yapan iki kişi, ciğerci dükkanında selamlaşma yüzünden tartıştıkları şahısları şişle kovalayıp darp etti. Gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı.
​7 ve 11 Yaşındaki Kız Kardeşler Feci Kazada Hayatını Kaybetti
​7 ve 11 Yaşındaki Kız Kardeşler Feci Kazada Hayatını Kaybetti
İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 ve 11 yaşındaki kız kardeşler hayatını kaybetti. Kazada 2’si ağır olmak üzere toplamda 3 kişinin ise hastanedeki tedavileri sürüyor.
Palu Ailesinin Davası Görüldü! Yeni İfadeler Şok Etti
Palu Ailesinin Davası Görüldü! Yeni İfadeler Şok Etti
​Meryem Tanhal’ın öldürülmesi olayı ile ilgili yargılanan Palu ailesi, 4.’kez hakim karşısına çıkartıldı. Duruşmada Meryem Tahnal’ın oğlu R.T. Tahnal Tayyip Tahnal, Tuncer Ustael’in annesini defalarca dövdüğünü söylediği belirtildi.
Adliye Önünde Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı
Adliye Önünde Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı
Duruşma öncesi taraflar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
8 Yaşındaki Çocuk, Oyun Sırasında Av Tüfeğiyle Vuruldu
8 Yaşındaki Çocuk, Oyun Sırasında Av Tüfeğiyle Vuruldu
8 yaşındaki arkadaşının oyun sırasında av tüfeğiyle ateş ettiği 9 yaşındaki İslam Bölge yaşam savaşı veriyor. Ailesi ise olayda ihmal olduğunu ifade ederek sorumluların cezalandırılmasını istedi.
Asgari ücrette ilk rakamlar!
Asgari ücrette ilk rakamlar!
​Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptırıp intihar eden hemşirenin cenazesi alındı
​Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptırıp intihar eden hemşirenin cenazesi alındı
​O Köpeğin Sahibine 7 Bin 802 Lira Para Cezası Kesildi
​O Köpeğin Sahibine 7 Bin 802 Lira Para Cezası Kesildi
​3 Gün Önce Evlendi, Mehir Bahanesiyle Kuyumcuyu Dolandırdı
​3 Gün Önce Evlendi, Mehir Bahanesiyle Kuyumcuyu Dolandırdı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:40
Güneş
07:04
Öğle
12:16
İkindi
14:55
Akşam
17:18
Yatsı
18:37
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿