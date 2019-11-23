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Bu haber 23 Kasım 2019 18:00:22 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'da ​Önce Telefonunu Gasp Etti, Sonra Üzerine Benzin Döküp Yaktı

Şanlıurfa’da genç bir kız, telefonu gasp eden şahsı ihbar ederken zanlı da intikam almak için genç kızı takip ederek üzerine benzin döküp yaktı.

Şanlıurfa'da ​Önce Telefonunu Gasp Etti, Sonra Üzerine Benzin Döküp Yaktı

Olay, geçen 19 Kasım Salı günü merkez Eyyübiye ilçesinde yer alan Şanlıurfa Müzesi önündeki alanda yaşandı. İddiaya göre Çiğdem Ç. (16), aynı mahallede yaşayan arkadaşı tarafından telefonu gasp edildi. Genç kız daha sonra emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine zanlının yanında bulunan arkadaşı yakalanarak cezaevine konulurken kızın telefonunu çalan şüpheli de kayıplara karıştı. Şahıs daha sonra intikam almak için genç kızı takip ederken telefonunu gasp etti. Daha sonra genç kızın üzerine bir şişe benzin dökerek genç kızı yakan şüpheli şahıs kayıplara karıştı. Sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç kızın vücudunun çeşitleri yerlerinde yanıklar oluştu. Emniyet ekipleri de kaçan şahsı yakalamak için arama çalışmalarını sürdürüyor.




 

“Üzerime benzin döküp, beni yaktı”

Böyle bir duruma kimse sessiz kalmamasını isteyen Çiğdem A., "Bunda birkaç ay önce telefonumu gasp etmişlerdi. Bende gidip emniyete şikayet ettim. Bu şahıs daha sonrasında beni tehdit etti. Salı günü geldi yanıma bu şahıs, benimle konuşmaya başladı. Bu şahsın içinde kin, nefret vardı. Cebindeki benzin şişesini çıkarıp, üzerime döktü. Beni ateşe verdi. Benim çantamda telefonumu alarak kaçtı. Evimiz buradayken mahalleden arkadaşımdı. Selam veriyorduk, konuşuyorduk, fazla tanımıyordum. Daha önce onu şikayet ettim, sen beni nasıl şikayet edersin diye gelerek burada üzerime benzin döküp yaktı. 2 arkadaşıyla beraber beni zorla burada tuttular, telefonumu gasp etmek istediler. Böyle bir şeye insanların sessiz kalmasını istemiyorum. Ben burada alev alev yanarken bağırıyorum, kimse yardım etmiyor. En son bir tane çocuk geldi. ambulansı aradı. Sağlık ekipleri ambulans gelip beni hastaneye götürdü. Emniyete şikayette bulundum, her yerde o şahsı arıyorlar. Ben böyle kalmak istemiyorum. Ben böyle bir hayat istemiyorum. Yüzümün böyle kalmasını istemiyorum. Herkes sesini çıkarsın” dedi.




 


“Kızımın başına gelen yarın bir başkasının başına gelebilir”

Kızının başına gelen yarın başkasının başına gelebileceğini ve kimsenin sesiz kalınmamasını belirten anne Nuran Ç., "Sadece insanlardan duyarlı olmasını istiyorum. Kızıma bugün yapılan bu vahşetin altında kalınmamasını, adaletin de gerekeni yapmasını istiyorum. 5-10 dişli kişinin veya adamları çok olan insanların arkasına saklanıp da böyle yapmasınlar. Bugün bunu benim kızıma yapanlar, başkasına neler yapar. Yazık gencecik kız. Bu çocuk bu yüzle nasıl yaşasın, yazık yani. Bunlarda insanlık diye bir şey yok. Düşünün kızım burada alev alev yanarken, kızım yangınlar içinde yanarken kimse dönüp bir ambulans bile çağırmamış, söndürmeye bile biri koşmamış. Türkiye böyle olmasın. Kızıma gereken yardımın yapılmasını istiyorum. Manevi anlamda da yardım etsinler. Kızımın psikolojisi bozuk kendini öldürmek istiyor, ben bu yüzle yaşayamam diyor eline çiledi alıp kendini öldürmek istiyor. Ben kızımı emniyete şikayetçi olmak için götürürken bile elini yüzünü kapattım o şekilde götürdüm” ifadelerini kullandı.




 

“Türkiye’de hep kadınlara şiddet uygulanıyor, hiç kimse ses çıkaramıyor”

Kızının psikolojisinin bozulduğunu ifade eden anne Nuran Ç., “Türkiye’de hep kadınlara şiddet uygulanıyor, hiç kimse ses çıkaramıyor, insanlar sessiz kalıyor. Kızım şuanda ilaçlarla uyutuyoruz. Kızım uyuyamıyor hep ağlıyor. Geçen gün buradan karakola ifade vermek için götürdüğümüzde şuradan su fiskesinden atılan sudan bile tiksindi. Anne yine üzerime benzin döktüler diye ağlamaya başladı. Kızım şu anda zor durumda” diye konuştu.






Editör: Ahmet Şen 
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