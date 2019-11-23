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Bu haber 23 Kasım 2019 13:00:48 Tarihinde eklenmiştir.

​Eyyübiye Belediyesi Tarım Arazisine Beton Döküyor

Harran Üniversitesi Eyyübiye Kampüsünde bulunan 44 dönümlük araziyi Eyyübiye Belediyesine tahsis edilmesi Şanlıurfa gündemine oturmuştu. Urfa Çalışma Grubu yaptıkları toplantı neticesini basın ile paylaştı.

​Eyyübiye Belediyesi Tarım Arazisine Beton Döküyor

Harran Üniversitesi Eyyübiye Kampüsünde bulunan 44 dönümlük araziyi Eyyübiye Belediyesine tahsis edilmesi tepkilere neden olurken, Başkan Kuş tepkilerden sonra tahsisin yapıldığının müjdesini verip, Belediye Hizmet Binası ve Kamu Kampüsü projesini bu alanda gerçekleştireceklerini söyledi. Bunun ardından Urfa Çalışma Gurbu konu ile ilgili ikinci toplantılarını da gerçekleştirdi. Yapılan toplantı basın ile paylaşıldı.



Urfa Çalışma Grubu,  alanı incelediklerini ve alanın Harran ovasına açılan bir kapı niteliğinde olup Ziraat Fakültesi için AR-GE merkezi olacak şekilde olduğunu belirten basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;








 
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