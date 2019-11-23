Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 23 Kasım 2019 14:00:18 Tarihinde eklenmiştir.

​Güneydoğu’nun En Büyük Kitap Fuarı Açıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Güneydoğu'nun en büyük kitap fuarı olan '3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı' ziyaretçilerine kapılarını açtı.

​Güneydoğu’nun En Büyük Kitap Fuarı Açıldı

50'si yerel olmak üzere 200’e yakın şair-yazarın ve 250 yayın evinin katılım göstereceği '3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı' açılış gününde ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi 11 Nisan Fuar Merkezinde 300’e yakın etkinliğin de düzenleneceği Kitap Fuarı 1 Aralık tarihine kadar sürecek.


'3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı' açılışına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Vali Vekili İsmail Çetinkaya, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Siverek Belediye Başkanı Şehmus Aydın, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Çıdır, STK Temsilcileri, yazarlar ile vatandaşlar katılım gösterdi.




 

“Tüm gençleri kitap fuarına bekliyoruz”

Fuarın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum” diyen bir medeniyetin mensuplarıyız. Her zaman söylediğimiz gibi çok zenginliklerimiz ama bir Ağrı Dağını yurdumuza sığdırabiliriz ama bir Mevlana’yı bir Yunus Emre’yi sığdıramıyoruz. Herkes sahip çıkmak istiyor ama bu değerlerimiz ülkemizin öz malıdır. Şanlıurfa derinliği olan bir şehrimiz Sanatta, sözde, kültürde, müzikte ve birçok alanda çok büyük derinliğe sahip bir şehirdir Şanlıurfa. Farklı illere gittiğimizde bir birine benzeyen yapılar görüyoruz ama Şanlıurfa’ya geldiğimizde Haleplibahçe, Balıklıgöl, Harran ve Göbeklitepe ayrı bir görüntü. Yine Şanlıurfa’da emsali olmayan Karagülü, nesli tek bizde olan Kelaynak Kuşu ve Ceylanlar sanki Şanlıurfa ile özdeşmiş. İşte bütün bu güzelliklerin içinde yaşayan Şanlıurfa’mızın sanatçısı, türkücüsü ve yanık sesli insanları çoktur. İnşallah bizde batıdan doğuya göçü bekliyoruz, kitap Fuarımız hayırlı olsun” diye konuştu.



Şanlıurfa Vali Vekili İsmail Çetinkaya ise, “Şanlıurfa kadim medeniyetlere beşiklik etmiş bir şehrimiz dolayısıyla tarihi kadar kültürü ile ön plana çıkan bu şehrimizde bu tür bir organizasyonun yapılmasından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan farklı günlerde gerçekleştirilecek olan etkinlilerde imza günleri, yarışmalar ve konferanslar düzenlenecek. 






Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Güneydoğu’nun En Büyük Kitap Fuarı Açıldı
​Güneydoğu’nun En Büyük Kitap Fuarı Açıldı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Güneydoğu'nun en büyük kitap fuarı olan '3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı' ziyaretçilerine kapılarını açtı.
​Karısının Ölümüne Sebep Olduğu İddia Edildi! CHP İl Başkanının Oğluna Verilen Ceza 2. Kez Bozuldu
​Karısının Ölümüne Sebep Olduğu İddia Edildi! CHP İl Başkanının Oğluna Verilen Ceza 2. Kez Bozuldu
kullandığı otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu eşinin ölümüne sebep olduğu iddia edilen Cumhuriyet Halk Partisi eski il başkanının oğluna verilen ceza ikinci kez bozuldu. İlk olarak beraat eden, ardından müebbet hapis cezasına çarptırılan sanığın Yargıtay ceza ehliyeti olup olmadığının araştırılmasını isteyip, eksikliklerin giderilmesini talep etti.
Silahlı magandalar Asker Konvoyunda Dehşet Saçtı
Silahlı magandalar Asker Konvoyunda Dehşet Saçtı
Asker konvoyu yaptıkları sırada tüneli trafiğe kapatarak meşaleler yakıp havaya ateş açan 3 kişi gözaltına alındı.
​Dizi Oyuncaları Ciğercide Şişle Saldırdı
​Dizi Oyuncaları Ciğercide Şişle Saldırdı
Adana'da çekilen ve internet üzerinden yayınlanan dizide oyunculuk yapan iki kişi, ciğerci dükkanında selamlaşma yüzünden tartıştıkları şahısları şişle kovalayıp darp etti. Gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı.
​7 ve 11 Yaşındaki Kız Kardeşler Feci Kazada Hayatını Kaybetti
​7 ve 11 Yaşındaki Kız Kardeşler Feci Kazada Hayatını Kaybetti
İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 ve 11 yaşındaki kız kardeşler hayatını kaybetti. Kazada 2’si ağır olmak üzere toplamda 3 kişinin ise hastanedeki tedavileri sürüyor.
Palu Ailesinin Davası Görüldü! Yeni İfadeler Şok Etti
Palu Ailesinin Davası Görüldü! Yeni İfadeler Şok Etti
​Meryem Tanhal’ın öldürülmesi olayı ile ilgili yargılanan Palu ailesi, 4.’kez hakim karşısına çıkartıldı. Duruşmada Meryem Tahnal’ın oğlu R.T. Tahnal Tayyip Tahnal, Tuncer Ustael’in annesini defalarca dövdüğünü söylediği belirtildi.
Adliye Önünde Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı
Adliye Önünde Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı
Duruşma öncesi taraflar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
8 Yaşındaki Çocuk, Oyun Sırasında Av Tüfeğiyle Vuruldu
8 Yaşındaki Çocuk, Oyun Sırasında Av Tüfeğiyle Vuruldu
8 yaşındaki arkadaşının oyun sırasında av tüfeğiyle ateş ettiği 9 yaşındaki İslam Bölge yaşam savaşı veriyor. Ailesi ise olayda ihmal olduğunu ifade ederek sorumluların cezalandırılmasını istedi.
​Evinde Ölü Bulunmuştu, Katili Oğlu Çıktı
​Evinde Ölü Bulunmuştu, Katili Oğlu Çıktı
Sabah saatlerinde evinde göğsünden kurşunlanarak öldürülmüş halde bulunan şahsın katil zanlısının oğlu olduğu tespit edildi. Babasını öldüren şüpheli ise polis ekipleri tarafından silahla birlikte gözaltına alındı.
​İntihar girişiminde bulunan genci arkadaşları ikna etti
​İntihar girişiminde bulunan genci arkadaşları ikna etti
3 katlı evin damına çıkarak intihar girişiminde bulunan ve Emine Bulut cinayetinde zanlıya müdahale etmek yerine görüntü çekenlere tepki gösteren şahıs, arkadaşları tarafından ikna edildi.
​Yıllarca Amcasının Oğlunun Tecavüzüne Uğradı, O Şahıs Tutuklandı
​Yıllarca Amcasının Oğlunun Tecavüzüne Uğradı, O Şahıs Tutuklandı
Ayşenur Güven’in (22) bir mektup bırakıp intihar etmesinin ardından 14 yıl hapis cezasına çarptırılan ve firari olarak aranan amcasının oğlu Selahattin S. jandarmanın sıkı takibi sonucu gizlediği evde yakalandı.
​Vahşi Cinayet! Kayıp Çoban Ölü Bulundu
​Vahşi Cinayet! Kayıp Çoban Ölü Bulundu
3 gündür kayıp olarak aranan çoban, ölü olarak bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan çobanın oğlu, babasını öldürdüğünü itiraf etti.
​Ak Parti İl Başkanı Yıldız’dan CHP Liderine Tepki
​Ak Parti İl Başkanı Yıldız’dan CHP Liderine Tepki
​Güneydoğu’nun En Büyük Kitap Fuarı Açıldı
​Güneydoğu’nun En Büyük Kitap Fuarı Açıldı
​Eyyübiye Belediyesi Tarım Arazisine Beton Döküyor
​Eyyübiye Belediyesi Tarım Arazisine Beton Döküyor
​Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 8 tutuklama
​Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 8 tutuklama
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:40
Güneş
07:04
Öğle
12:16
İkindi
14:55
Akşam
17:18
Yatsı
18:37
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿