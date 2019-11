​Başkan Aksak’ın Olduğu İddia Edilen İçki Masası Fotoğrafı ile ilgili Açıklama

AKSAK: İLÇEDEKİ HUZUR ORTAMI BİRİLERİNİ RAHATSIZ EDİYOR

AKSAK: BENİM ABDESTİMDEN ŞÜPHEM YOK

YETKİLİLER BU SUÇ ÖRGÜTÜNE DUR DEMELİ

GÖK: HAKİKAT ORTAYA ÇIKTIĞI İÇİN MUTLUYUM

Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'a yönelik sosyal medyada geçtiğimiz günlerde bir karalama kampanyası başlatılmıştı. Bir sosyal medya suç örgütü tarafından organize edilen karalama kampanyasında paylaşılan bir fotoğrafta içkili masada oturan şahsın Belediye Başkanı Abdullah Aksak olduğu iddia edilmişti. Fotoğrafın hakikati 2 gün sonra ortaya çıktı. Fotoğrafın sahibi Bekir Gök isimli vatandaş Adana'dan Ceylanpınar'a gelerek fotoğrafın kendisine ait olduğunu söyledi.Belediye Başkanı Abdullah Aksak, kendisine atfedilen fotoğraftaki kişi olan Bekir Gök ile belediye meclis salonunda bir basın açıklaması düzenledi. Başkan Aksak, kendisine atılan iftiranın kısa sürede ortaya çıktığını belirterek, "Boşuna dememişler yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Çok şükür hakkımızda atılan iftiranın hakikati ortaya çıktı." diye konuştu.Ceylanpınarlıların büyük teveccühü ile büyük bir farkla seçimi kazandığını ifade eden Başkan Aksa, 7 aylık süreçte de ilçede huzurun mimarı olduğunu anlattı. Recep Tayyip Erdoğan'ın yolundan giderek bütün ilçe halkının sevgisini kazandığını aktaran Başkan Aksak, "İlçemizdeki bu huzur ortamı birilerini çok rahatsız ediyor. Çünkü kıt imkanlarımıza rağmen 7 aylık süreçte alt yapı ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Bizim seçim vaatlerimizden biri olan doğalgazın ilçemize getirilmesinin önündeki engelleri kaldırdık. Bir diğer asırlık sorun olan tapu sorununu çözdük ve vatandaşlarımız tapu başvurularına başladı. Biz seçim sürecinde verdiğimiz her sözün arkasındayız. Bu vaatleri gerçekleştirmek için emin adımlarla da ilerliyoruz." dedi.Yaptığı güzel hizmetlere karşılık bir takım odakların kendisi hakkında durmadan iftira içerikli paylaşımlar yaptığını vurgulayan Başkan Aksak, "Bizler bunları yaparken birileri de durmadan bize iftiralar atıyorlar. Biz yine oralı olmadık. Herkes kendine yakışanı yapıyor. En son sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta benim bir içki masasında olduğumu ve içki içtiğimi söyleyerek paylaşımda bulundular. Şunu söylemek istiyorum, benim abdestimden şüphem yok. Ben bu yaşıma geldim içkinin kokusunu bile almış değilim. O masada olan kardeşim dün beni aradı. Başkanım dedi, biz üzüldük, size bir kumpas yapıldığını anladık ve Adana'dan kalkıp Ceylanpınar'a geldik, dedi." ifadelerini kullandı.Bir sosyal medya suç örgütü tarafından hedef alındığını dile getiren Başkan Aksak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenerek şunları söyledi: "Buradan Cumhurbaşkanımıza da seslenmek istiyorum. Bizler partimizin daha güçlü hale gelmesi için elimizde geleni sarf ederken ilçemizde de bir sosyal medya suç örgütü maalesef iş başında. Özellikle Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya ve Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'e sesleniyorum. Ceylanpınar'daki bu sosyal medya suç örgütüne bir an önce bir el atılsın. Çünkü bunlar kardeşi kardeşe kırdırmanın derdine düşmüşler. Biz bu ilçede olduğumuz sürece kesinlikle buna müsaade etmeyeceğiz. Arap'ıyla, Türküyle, Kürt'üyle, Özbek'iyle biz büyük bir aileyiz."Fotoğrafı Belediye Başkanı Abdullah Aksak'a atılan iftira içerikli sosyal medya paylaşımlarında kullanılan Adanalı Bekir Gök ise, paylaşımlar dolayısıyla üzüldüğünü söyledi. Fotoğrafının kendisinin haberi olmadan kullanıldığını ve kumpas içerikli paylaşımları görünce Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ı arayarak hakikatin ortaya çıkması için Ceylanpınar'a geldiğini belirten Gök, şunları söyledi:"İki gün önce bir sosyal medya sitesinde benim fotoğrafımı gören bir arkadaşım gece geç saatte beni aradı. Bir sitede fotoğrafımın olduğunu ve Ceylanpınar Belediye başkanına yönelik ithamların olduğunu söyledi. Başkanımıza yönelik bir kumpas olduğunu anladım. Zaten ülkemizde temiz siyasetçi çok da kalmadı. Bir gün sonra Belediye Başkanımız Abdullah Aksak'ı aradım. Bir sıkıtı varsa gelebilir dedim. Neticede insanlara çamur atarak böyle bir duruma istemeyerek de olsa vesile olmuş oldum. Bundan dolayı Ceylanpınar'a geldim. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraftaki benim, önümdeki bardakta olanda Adana'mızın ünlü içeceği şalgamdır. Başkanımla artık kardeş olduk. Allah her zaman doğrudan yanadır. Hayırlısı böyleymiş. Hakikati ortaya çıkarabildiysek ne mutlu bize."Editör: Ahmet Şen