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Bu haber 22 Kasım 2019 13:30:55 Tarihinde eklenmiştir.

Palu Ailesinin Davası Görüldü! Yeni İfadeler Şok Etti

​Meryem Tanhal’ın öldürülmesi olayı ile ilgili yargılanan Palu ailesi, 4.’kez hakim karşısına çıkartıldı. Duruşmada Meryem Tahnal’ın oğlu R.T. Tahnal Tayyip Tahnal, Tuncer Ustael’in annesini defalarca dövdüğünü söylediği belirtildi.

Palu Ailesinin Davası Görüldü! Yeni İfadeler Şok Etti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla tutuklanan 6 kişilik Palu ailesinin yargılanmasına Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Olayla ilgili süren soruşturmada kayıp Meryem Tahnal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alınırken, Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve Tuncer Ustael'in eşi Emine Ustael ise yaşanan olayla ilgili İstanbul'da katıldıkları bir televizyon programında canlı yayındayken gözaltına alındı. Adliyede işlemleri tamamlanan 7 kişiden baba Harun Palu mahkemece serbest bırakılırken, diğer 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklu olarak yargılanan ‘Palu ailesinin 6 üyesi Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davanın 4'üncü celsesi için geniş güvenlik önlemleri arasında Kocaeli Adliyesine getirildi.



 

Sanıklar 4. kez hakim karşısına çıktı

Tutuklu sanık Tuncer Ustael, Emine Usta El, Havva Palu, İsa Palu, Ayşe Palu, Fatih Palu'nun duruşma salonuna getirildi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşma, Meryem Tanhal'ın öldürüldüğü dönemde Palu ailesine ait apartmanda kiracı olarak kalan ve Tuncer Ustael'in Palu ailesine ait apartmanı satmasında kendisine aracı olan tanık Ş.K.'nin dinlenmesi ile başladı. Duruşmada dinlenilen tanık Ş.K. bir süre Tuncer Ustael'in kiraladığı evde kiracı olarak kaldığını belirterek, “Diğer sanıkları tanımam. Sadece Tuncer'i tanırım. Oğlum kendilerinin evinde kiracıydı. ‘Baba ev sahibim evini boşaltıyor, kiralayacak. Gel sen otur' dedi. Ben de gittim kiraladım. Eve girdiğimde duvarları falan döküktü, tadilat yaptık. Yaklaşık 3-4 ay kadar evde yaşadım. Sonra Tuncer, apartmanı satacağını, alıcı bulup bulamayacağımı sordu. Ben de kendisine yardımcı oldum. Ben de kendisini Bekir Ak isimli birisi ile tanıştırdım Daha sonra aralarında anlaştılar. Karşılığında Didim'de bir daire, Karasu'da bir elma bahçesi ve 70-80 bin TL civarında bir para alarak evi sattı. Ben kendisinden para almadım. Yaşanan olaylar hakkında başka bir bilgim yok” dedi.



 

“Tuncer Ustael annemi sürekli döverdi”

Tanığın dinlenmesinin ardından, tanık Harun Palu'ya kayyum atandığı, kayyum olarak atanan kişinin duruşmaya katıldığı tespit edildi. Daha sonra Meryem Tahnal'ın oğlu R.T. Tahnal'ın tanık olarak verdiği ifadesi okundu. Okunan ifadede de R.T. Tahnal, “Ben o tarihlerde çok küçüktüm. Tuncer Ustael annemi sürekli döverdi. Annem öldükten sonra İsa Palu ve Fatih Palu da beni defalarca dövdü. Hepsinin psikolojileri bozuktu. Sürekli cin ve hurafelerle uğraşıyorlardı. Ben birkaç kez evden kaçtıktan sonra Çocuk Esirgeme Kurumuna yerleştirildim. Orada büyüdüm. Olay hakkında başka da bilgim yok” ifadelerine yer verdi.



 

“Ben suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum”

R.T. Tahnal'ın ifadesinin ardından söz alan sanık avukatları müvekkillerinin tutukluluk durumu göz önüne alınarak tahliye edilmelerini talep ettiler. Daha sonra söz verilen Tuncer Ustael, Ben suçlamaları kabul etmiyorum. Tanık Ş.K., apartmanı satarken elimden 20 bin TL parayı kaptı. Oğullarına da bir miktar para verdim. Ben suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum” diye konuştu.



 

Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi

Söz verilen diğer sanıklar da tahliyelerini talep etti. Sanıkların dinlenmesinin ardından Cumhuriyet Savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklarının tutukluluk hallerinin devamını, tanık Harun Palu ve kayyum olarak atanan şahsın bir sonraki duruşma zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı 23 Ocak 2020 tarihine erteledi.






Editör: Ahmet Şen 
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