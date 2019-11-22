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Bu haber 22 Kasım 2019 11:00:20 Tarihinde eklenmiştir.

Adliye Önünde Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı

Duruşma öncesi taraflar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Adliye Önünde Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı

Batman'da iki ile arasında 2011 yılında yaşanan arazi meselesinde taraflar mahkemelik oldu. 



 

İki Aile Arasında Silahlı Kavga

İki aile, bugün sabah saatlerinde duruşmaya katılmak üzere Batman Adliyesi'ne geldi. Batman Adliyesi önünde karşılaşan taraflar arasında başlayan sözlü tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.




 

Ağır Yaralanan Şahıs Hastanede Hayatını Kaybetti

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Abdulaziz Özerdem, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.






Editör: Ahmet Şen  
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Asayiş
Adliye Önünde Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı
Adliye Önünde Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı
Duruşma öncesi taraflar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
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