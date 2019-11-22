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Bu haber 22 Kasım 2019 09:30:55 Tarihinde eklenmiştir.

8 Yaşındaki Çocuk, Oyun Sırasında Av Tüfeğiyle Vuruldu

8 yaşındaki arkadaşının oyun sırasında av tüfeğiyle ateş ettiği 9 yaşındaki İslam Bölge yaşam savaşı veriyor. Ailesi ise olayda ihmal olduğunu ifade ederek sorumluların cezalandırılmasını istedi.

8 Yaşındaki Çocuk, Oyun Sırasında Av Tüfeğiyle Vuruldu

Edinilen bilgiye göre olay önceki gün Devrek ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. 8 yaşındaki A.K., arkadaşlarıyla evinin önünde oyun oynarken ardiyede babasına ait av tüfeğini buldu. Tüfekle oyun oynayan A.K.; 9 yaşındaki arkadaşı İslam Bölge'ye doğrulttuğu tüfekle ateş etti. Minik çocuğun kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar sebebiyle kanlar içinde yere yığılan İslam Bölge, 112 ambulansıyla önce Devrek Devlet Hastanesi'ne ardından da BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

 
 
 
 
 
 

"Sorumluların en büyük cezaları almalarını istiyoruz"

Yoğun bakıma alınan İslam'ın sağlık durumu ciddiyetini korurken ailesi ise yaşananlara tepki gösterdi. Hastane önünde nöbet tutan 35 yaşındaki anne Nilay Bölge gözyaşı dökerken 37 yaşındaki baba Ramazan Bölge de sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Baba Ramazan Bölge, "Çocuğumun başına gelen bir olay sorumsuzluğun ihmalkarlığın vermiş olduğu bir olay. Silahı dolu ve çocuğun erişebilir yere bırakmasından dolayı bir olay. Onun cezasını çocuğum çekiyor. Eşimle beraber ben de çekiyorum. Bu netice içerisinde sorumluların en büyük cezaları almalarını istiyoruz. Çocuğumun sokakta oynarken, şahsın çocuğunun babasına ait av tüfeğini kömürlükten alıp doğrultup ateş etmesiyle çocuğumu vurmasıyla gerçekleşiyor. Ve çocuk şu anda yoğun bakımda can çekişiyor. Duadan başka elimizden gelen hiçbir şey yok . Sağolsun doktorlar gereken müdahaleleri yapıyorlar ama halen hayati riski devam ediyor. İlgili mercilere yüksek makamlara bu konuya el atmalarını sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Sonuna kadar şikayetçiyiz" dedi.
 
 
 
 
 
 

Gözü yaşlı anne, "Bir Allah'ın kulu da çocuğumu yerden kaldırmamış"

Hastane önünde feryat eden anne Nilay Bölge, oğlunun vurulduktan sonra bazı kişilerin seyirci kaldığını öne sürerek "Benim oğlum büyümüşte küçülmüştü. Benim çocuğuma kıydılar. Benim gözümden kıskandığımdı, her şeyimdi. En ağır cezayı almalarını istiyorum. Tüm yetkili birimlere sesleniyorum. Av tüfeğiyle vurulmak, ihmallik. Bunun için ağır bir ceza çıkartılmasını istiyorum. Benim yüreğim yandı. Kimsenin yüreği yanmasın. Rabbim kimseyi evlat acısıyla imtihan etmesin. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Beş dakika benimle konuşsun. Ben durumu Cumhurbaşkanımıza arz edeyim. Benim çocuğumu yaşatsınlar. Benim ellerimi koynumda bırakmasınlar. Ben evladım için yaşıyordum. Benim çocuğumun kimseye zararı yoktu. Uslu ve başarılı bir çocuktu. Yardımseverdi. Yakışıklı oğlumdu. Gözümden kıskandığımdı. Çocuğumun kanı yerde kalmasın. Bir Allah'ın kulu da çocuğumu yerden kaldırmamış. Etrafı kan gölüne dönmüş. Mahallede 50 kişi seyirci kalmışlar. Bu mu insanlık. Ben çocuğuma öldü diye koştum. Baktım ki evladım yaşıyor. Tepki verince aldım kucağıma kendim attım hastaneye. Bir Allah'ın kulu da kaldırmamış. İnsanoğlu bu" diye feryat etti.
 
 
 
 
 
 

İslam'dan geriye oyun videosu kaldı

Öte yandan ilkokul 3. sınıf öğrencisi İslam Bölge'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. Ameliyata alınan küçük çocuğun 10 gün boyunca uyutulacağı öğrenildi. Beyninde saçma parçaları kaldığı öğrenilen Bölge'nin ağır yaralanmasına sebep olan A.K.'nin babası ise 'taksirle adam yaralama' suçlamasıyla polis merkezine ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. İslam'dan geriye ise oyun için çektiği video kaldı.
 



 
Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
8 Yaşındaki Çocuk, Oyun Sırasında Av Tüfeğiyle Vuruldu
8 Yaşındaki Çocuk, Oyun Sırasında Av Tüfeğiyle Vuruldu
8 yaşındaki arkadaşının oyun sırasında av tüfeğiyle ateş ettiği 9 yaşındaki İslam Bölge yaşam savaşı veriyor. Ailesi ise olayda ihmal olduğunu ifade ederek sorumluların cezalandırılmasını istedi.
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