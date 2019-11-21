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Bu haber 21 Kasım 2019 20:30:09 Tarihinde eklenmiştir.

​Yanaktan Makas Almak Tazminat Sebebi

İş yeri yetkilisinin yanağından makas aldığı işçi, amirinin bu hareketiyle kendisini küçümsediğini iddia ederek olayı yargıya taşıdı. Yanağından makas alındığı için depresyona girdiğini ve kişilik haklarına saldırı olayının gerçekleştiğini savunan işçiye müjdeli haber Yargıtay’dan geldi.

​Yanaktan Makas Almak Tazminat Sebebi

Tasarımcı genç kadın, 4 yıl boyunca çalıştığı iş yerinde maruz kaldığı uygulamalar neticesi psikolojisinin bozulduğunu ileri sürüp iş sözleşmesini feshetti. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan mağdur modacı, iş yeri sahibi hakkında alacak ve manevi tazminat davası açtı. Davalı şirket nezdinde moda tasarımcısı olarak çalıştığını, işveren tarafından hak ettiği işçilik alacakları zamanında ve tam olarak ödenmediği ve ayrıca psikolojik baskıya maruz kaldığını dile getirdi. İş akdinin haklı sebeple feshedildiğini ileri süren davacı kadın, kıdem tazminatı, fazla çalışma ve manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Davanın reddini isteyen davalı işveren ise karşı dava açarak 9 bin 180 TL'lik ihbar tazminatının faizi ile birlikte davacı kadından tahsiline karar verilmesini istedi.



 

Emsal Nitelikte Bir Karara İmza Atıldı

İş Mahkemesi; davalı şirket nezdinde toplam 4 yıl 5 gün çalışan davacının iş akdini haklı sebeple feshettiğine dikkat çekti. Davacının fesih sebebi ve şekli itibari ile kıdem tazminatına hak kazandığına hükmeden Mahkeme; fazla çalışma alacağının bulunduğunu, bu alacak kalemleri yönünden davanın kabulüne, manevi tazminat talebinin şartları oluşmadığından reddine, davalı tarafça ihbar tazminatı talepli açılan karşı-davada ise fesih sebebi ve şekli itibari ile ispatlanamayan davanın reddine karar verdi. Kararı, davacı-karşı davalı ve davalı-karşı davacı vekilleri yasal süresinde temyiz etti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.




 

Siz siz olun kimsenin yanağından makas almayın

Davacının yaşadığı psikolojik rahatsızlığı sebebiyle istirahat raporu aldığına dikkat çekilen Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:
"Davacının işi ile ilgili yapılan bir toplantı sırasında amiri konumundaki R. tarafından üzerine doğru küllük fırlatmak suretiyle kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan başka bir toplantı sırasında yine yapılan işi küçümser bir şekilde iş yeri yetkilisi A.Ç.'nin davacının yanağına dokunduğu 'makas aldığı' anlaşılmaktadır. Bu davranışlar ve davacının depresyon tedavisi gördüğüne dair doktor raporu da bulunmakla somut olayda manevi tazminatın koşullarının bulunduğu kabul edilmelidir. Mahkemece sözü edilen isteğin reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Temyiz olunan kararın yazılı sebepten dolayı bozulmasına oy birliğiyle karar verildi."





Editör: Ahmet Şen 
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​Yanaktan Makas Almak Tazminat Sebebi
​Yanaktan Makas Almak Tazminat Sebebi
İş yeri yetkilisinin yanağından makas aldığı işçi, amirinin bu hareketiyle kendisini küçümsediğini iddia ederek olayı yargıya taşıdı. Yanağından makas alındığı için depresyona girdiğini ve kişilik haklarına saldırı olayının gerçekleştiğini savunan işçiye müjdeli haber Yargıtay’dan geldi.
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