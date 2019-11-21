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Bu haber 21 Kasım 2019 19:30:33 Tarihinde eklenmiştir.

​Vekil Özyavuz’dan Şanlıurfa için Hızlı Tren Adımı

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Şanlıurfa’ya hızlı tren getirilmesi için ilk adımı attı.

​Vekil Özyavuz’dan Şanlıurfa için Hızlı Tren Adımı

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Gaziantep’e getirilmesi planlanan hızlı tren projesinden sonra “Neden Şanlıurfa’ya kadar getirilmesin” diyerek konuyu meclis gündemine taşıdı. 



 

Vekil Özyavuz Mecliste Hızlı Tren Konusunu Konuştu

Şanlıurfa’nın gün geçtikçe artan nüfusunu her yerde dile getiren ve bu artış ile beraber meydana gelen sorunların da peşinden giden Özyavuz, Şanlıurfa için mecliste ciddi adımlar atmaya devam ediyor. Vekil özyavuz’un Şanlıurfa için attığı son adım ise Şanlıurfa için hızlı tren projesi oldu. Gaziantep’e hızlı tren projesi için atılan adımlardan sonra mecliste konuyu dile getiren Özyavuz, şunları ifade etti;


"21'inci yüzyılın iletişim ve teknoloji çağı olduğunu düşündüğümüzde, bu kadar önemli olan iletişim ve teknolojinin yanında ulaşım da çok büyük önem arz etmektedir. Şanlıurfa'nın nüfusunun her geçen gün artması, kültür ve inanç turizmi açısından önemli ve kadim bir şehir olmasını da göz önünde bulundurarak Gaziantep'e kadar getirilmesi düşünülen Hızlı Tren Projesi'nin Şanlıurfa'mıza ve hatta Mardin'e kadar uzatılması gereklidir. Bu konuda Ulaştırma Bakanlığının ve Hükûmetimizin bu taleplere karşılık vermesini bekliyoruz. Hızlı tren nimetinden Şanlıurfa'mızın faydalandırılması gereklidir. Ayrıca, Şanlıurfa'nın önümüzdeki elli yılının şehir içi ulaşım sorununu kökten çözebilmemiz için, organize sanayi-Osmanbey Kampüsü ile Abide Kavşağı-havaalanı güzergâhlarına 2 tramvay hattı yapılabilmesi için gerekli olan ödeneğin çıkarılması bütün Şanlıurfalı hemşehrilerimizin beklentisidir.


Editör: Ahmet Şen 
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