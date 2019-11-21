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Bu haber 21 Kasım 2019 14:25:12 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Üniversiteli Genç Kazada Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa’da üniversite öğrencisi, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

​Şanlıurfa’da Üniversiteli Genç Kazada Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza, Harran Üniversitesi (HRÜ) Osmanbey Yerleşkesinde meydana geldi. 



 

Kazada Ağır Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

Yolun karşısına geçmeye çalışan İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencisi Yahya Aygün'e (24) sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Aygün, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla HRÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Müdahaleye rağmen kurtarılamayan gencin cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.





Editör: Ahmet Şen 
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