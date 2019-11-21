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Bu haber 21 Kasım 2019 17:30:34 Tarihinde eklenmiştir.

​Güneydoğu'nun En Büyük Kitap Fuarı Kapılarını Açıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan '3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı' ziyaretçilerine kapılarını açıyor. 50'si yerel olmak üzere 200'ye yakın şair-yazarın katılım göstereceği fuara yoğun katılım bekleniyor.

​Güneydoğu'nun En Büyük Kitap Fuarı Kapılarını Açıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen '3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı' bu yıl daha da coşkulu geçecek. 50'si yerel olmak üzere 200'ye yakın şair-yazarın katılım göstereceği fuar için son hazırlıklar yapılıyor. Stant alanlarının belirlenmesi, yayınevlerinin talebi ve program akışının oluşturulduğu fuar merkezine son olarak kitaplar da getirilerek raflardaki yerlerine yerleştirildi. 11 Nisan Fuar Merkezinde 22 Kasım saat 10.00’da açılışı yapılacak olan '3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı' Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük kitap fuarı olacak.




 

11 Nisan Fuar Merkezine Bekliyoruz

Türkiye'nin en genç şehri Şanlıurfa'da kitap okuma alışkanlığını gençlere aşılamanın önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Bizler gençliğimizi eğitime ve spora yönlendirerek iyi bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Bunun için de bu tür fuarların büyük önemi var. Özellikle gençlerimiz için davetimizi yinelerken, böylesine güzel bir buluşma için herkesi yarın 11 Nisan Fuar Merkezine bekliyoruz" ifadelerini kullandı.




22 Kasım -1 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinliğe, Kahraman Tazeoğlu, Emine Şenlikoğlu, Bekir Develi, Ahmet Ümit, Mehmet Ali Bulut, Hikmet Anıl Öztekin, Varol Yaşaroğlu, Salih Suruç, Ahmet Şimşirgil, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hasan Ali Toptaş, Vehbi Vakkasoglu, Fatih Duman, Halit Ertuğrul, Yavuz Bahadıroğlu, Senai Demirci, Sinan Yağmur, İhsan Süreyya Sırma, Faruk Dilaver, Serdar Tuncer ve vatandaşlar katılacak. 





Editör: Ahmet Şen 
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan '3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı' ziyaretçilerine kapılarını açıyor. 50'si yerel olmak üzere 200'ye yakın şair-yazarın katılım göstereceği fuara yoğun katılım bekleniyor.
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