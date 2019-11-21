​Organize Sanayi Bölgesinden Telabyad’a İnsani Yardım

Vali Erin Destek Oldu

Şanlıurfa sınırında başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen bölgelerde yeniden yaşamın normale dönmesi için Şanlıurfa’da yoğun bir çalışma mesaisi devam ediyor.Bunun yanında Şanlıurfa Valisi Sayın Abdullah Erin bölgeye dönen sivillere yönelik insani yardım kampanyası başlattı. Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi de başlatılan kampanya kapsamında iki tır yaş meyve sebze yardımı ile destek oldu. Sanayicilerin destekleri ile hazırlanan insani yardım tırları, Tel Abyad’tta dağıtılmak üzere Afad yetkililerine teslim edilerek uğurlandı.Editör: Ahmet Şen