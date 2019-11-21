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Bu haber 21 Kasım 2019 09:00:30 Tarihinde eklenmiştir.

​Acil Serviste Skandal! Köpük Partisi Yaptılar

Devlet Hastanesi acil servisinde hastane çalışanlarının uygunsuz eğlence görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine Manisa İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı. Acil servis personellerinin hastanede yaptıkları yetmezmiş gibi uygunsuz eğlence anlarını ait çektikleri video görüntüleri bir de sosyal medyada paylaştılar! İşte o skandal görüntüler ve yaşanan olayla ilgili son dakika gelişmeleri...

​Acil Serviste Skandal! Köpük Partisi Yaptılar

Manisa Alaşehir Devlet Hastanesi Acil Servis bölümünde çalışan bazı görevlilerin uygunsuz bir şekilde sergilediği eğlence görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

 

ACİL SERVİSTE UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLER

Hastanenin yoğun servisinde çekildiği öğrenilen görüntüler bazı hastane çalışanlarının birbirlerinin üzerine köpük sıkarak eğlendiği görülüyor.

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması üzerine Manisa İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hastane görevlilerinin soruşturma kapsamında farklı bölgelere görevlendirildiği belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

"Müdürlüğümüze bağlı Alaşehir Devlet Hastanesi ile ilgili olarak bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan haber ve iddialar ile ilgili olarak açıklama yapmaya ihtiyaç duyulmuştur. Müdürlüğümüzce ilgili 'Varan-1', 'Varan-2', 'Varan-3' adlı videolar hakkında 06 Kasım 2019 tarihi itibariyle haberdar olunmuş olup aynı gün içerisinde haklarında idari işlemler başlatılarak soruşturma açılmıştır. İlgili kişiler il içerisinde geçici olarak diğer sağlık kurumlarımıza görevlendirilmişlerdir. Basınımıza ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.








Editör: Ahmet Şen
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