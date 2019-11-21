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Bu haber 21 Kasım 2019 08:00:33 Tarihinde eklenmiştir.

​Rektör Çelik: Üniversitemiz Uluslararası Yetki Belgesi Aldı

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine, "Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" verildi.

​Rektör Çelik: Üniversitemiz Uluslararası Yetki Belgesi Aldı

Harran Üniversitesi’ni hak ettiği yere getirmek için elinden geleni yapan başarılı Rektör Prof.Dr.Mehmet Sabri ÇELİK, sosyal medya hesabından yayınladığı belgede Harran üniversitesi’nin "Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi"verildiğini açıkladı.



 "Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" almak için Sağlık Bakanlığına başvurduğunu daha önce yaptıkları başvurunun sonuçlandığını belirten Çelik, “Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi alan Harran Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanemizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” ifadelerini yer verdi.




Editör: Ahmet Şen 
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