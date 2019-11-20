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Bu haber 20 Kasım 2019 22:30:45 Tarihinde eklenmiştir.

​Vahşi Cinayet! Kayıp Çoban Ölü Bulundu

3 gündür kayıp olarak aranan çoban, ölü olarak bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan çobanın oğlu, babasını öldürdüğünü itiraf etti.

​Vahşi Cinayet! Kayıp Çoban Ölü Bulundu

Olay, Burdur'un Çelktikçi ilçesine bağlı Bağsaray köyünde yaşandı.


 

Kayıp Başvurusu Yapılmıştı! Ölü Bulundu

İddiaya göre 3 gündür kayıp olarak aranan ve 10 yıldır çobanlık yapan Hasan Hüseyin Süzen (60), Demirli mevkisinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili olarak detaylı inceleme başlatan jandarma ekipleri, Hüseyin Sözen'in oğlu İsmail Süzen’i gözaltına aldı. Zanlının jandarmadaki ifadesinde babasını öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Cansız halde bulunan Hasan Hüseyin Süzen’in öldürüldükten sonra ateşe atılıp yakıldığı tespit edildi. Bir süre önce eşinden ayrılan çoban Sözen'in koyunları sattığı bilgisine de ulaşıldı.




Editör: Ahmet Şen 
 
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Asayiş
​Vahşi Cinayet! Kayıp Çoban Ölü Bulundu
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