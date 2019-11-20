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Bu haber 20 Kasım 2019 18:00:34 Tarihinde eklenmiştir.

​Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

İki aile arasında henüz bilinmeyen bir sebeple meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişide yaralandı.

​Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Olay Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Ertaş köyü Üyücek Mahallesinde meydana geldi. 



 

Çıkan Tartışmada 3 Yaralı

Edinilen bilgiye göre, Buyurukcu ve Baki aileleri arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Ercan Buyurukcu (25) ve Ersin Buyurukcu (31) adlı kardeşlerin ellerinde kürek ve balta ile Sami Baki (59) ve eşi Seher Baki’ye saldırdığı öne sürüldü. Bunun üzerine Sami Baki'de silahla Ercan Buyurukcu ve Ersin Buyurukcu kardeşlere karşılık verdi. Kavgada Sami Baki, kafasından balta ile yaralanırken, eşi Seher Baki’de aldığı darbelerle yaralandı. Kurşunların hedefi olan 25 yaşındaki Ercan Buyurukcu ise, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Ersin Buyurukcu da kasık bölgesinden yaralandı.




 

1 Kişi Hayatını Kaybetti

Yaralılar ambulanslarla Kastamonu ve Daday’da bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Köyde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekiplerinin ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Ercan Buyurukcu’nun cenazesi, Daday Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.





Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
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