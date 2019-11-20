​82 Yaşındaki Adam, Pompalı Tüfekle Vurularak Öldürüldü

Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Arbışlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvanlarına yem verdikten sonra ahırın önüne çıkan Bünyamin İş (82), kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. Köylüler 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlileri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.Jandarma olayla ilgili olarak soruşma başlattı.Editör: Ahmet Şen