-​ABD Polisi, Kiliseyi Soyan İki Türk'ü Arıyor

İki Türk Kilisenin Bağış Dolabından Değerli Eşya Çaldı

-​ABD Polisi, Kiliseyi Soyan İki Türk'ü ArıyorEvesham polisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 10 Kasım 2019 tarihinde iki kadının, Saint Isaac Jogues Kilisesine girerek kilise bağış dolabından çok sayıda değerli eşya çaldığını belirtti. Evesham polisi, çalınan eşyaların yaklaşık 460 bin dolar değerinde çamaşır deterjanı, kışlık mont, hediye kartları ve çok değerli eşyalar içerdiğini de ifade etti.Evesham Emniyet Müdürlüğü, iki kadının yakalanması için fotoğraflarını yayınlayarak bölge halkından yardım talebinde bulundu.Editör: Ahmet Şen