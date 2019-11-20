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Bu haber 20 Kasım 2019 12:00:33 Tarihinde eklenmiştir.

​İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 10 Yaralı

İki aile arasında çıkan arazi kavgasında 10 kişi yaralandı.

​İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 10 Yaralı

Olay, Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Kağıtlı Karakolu mevkinde meydana geldi. 



 

Olay Yerine Çok Sayıda Ambulans Sevk Edildi

Edinilen bilgilere göre, arazi tartışması yapan iki aile yol üzerinde karşı karşıya geldi. Sözlü tartışmanın ardından silahlar patladı. Olayda 10 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine müdahale ederek tarafları ayırdı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan çok sayıda 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Jandarma ekipleri kavgaya karışan şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların araçlarında yapılan aramalarda 2 adet tabanca 1 adet av tüfeği ele geçirilirken, iki aile arasında da jandarma tarafından güvenlik önlemi alındı.


Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 10 Yaralı
​İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 10 Yaralı
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