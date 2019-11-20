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Bu haber 20 Kasım 2019 08:00:26 Tarihinde eklenmiştir.

​Tartıştığı Eşini Bıçakladı! Can Havliyle Kaçan Kadına Çevredekiler Yardım Etti

karı-koca arasında çıkan tartışmada kan aktı. Yaralı halde kaçan kadına çevredekiler yardım etti

​Tartıştığı Eşini Bıçakladı! Can Havliyle Kaçan Kadına Çevredekiler Yardım Etti

Olay, Bursa’nın İznik İlçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde B.S. ve E.S.'nin yaşadığı evde meydana geldi. 



 

Karısının Bacağına Bıçak Sapladı

B.S. (30), eşi E.S. (35) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüşürken sinirlerine hakim olamayan B.S., eline aldığı bıçağı eşi E.S.'nin bacağına salladı. Bacağından hafif yaralanan genç kadın, evden dışarı kaçarak yardım istedi. 



 

Kaçan Kadına Vatandaşlar Yardım Etti

Eşinin kendisini bıçakladığını söyleyen yaralı kadına vatandaşlar, ambulans çağırdı. 112 ekiplerinin müdahale ettiği E.S., İznik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bacağından hafif yaralanan genç kadın, tedavisinin ardından taburcu edilerek ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis ekipleri de saldırgan kocayı kısa sürede yakalamayı başardı.



Editör: Ahmet Şen
 
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Asayiş
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