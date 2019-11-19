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Bu haber 19 Kasım 2019 17:00:01 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa'da Toplantı Ve Gösteriler 1 Ay Boyunca Yasaklandı

Şanlıurfa Valiliği, açık alanlarda uygun görülen etkinliklerin dışındaki her türlü toplantı, yürüyüş ve basın açıklamasının 1 ay boyunca yasaklandığını bildirdi.

​Şanlıurfa'da Toplantı Ve Gösteriler 1 Ay Boyunca Yasaklandı

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, “Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel her türlü imza kampanyası, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama ve benzeri türdeki tüm açık alanlardaki etkinliklerin diğer illerden katılımlarla birlikte, 19 Kasım 2019 ile 19 Aralık 2019 tarihlerinde 30 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır" denildi. 


Editör: Ahmet Şen 
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