Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 19 Kasım 2019 20:00:53 Tarihinde eklenmiştir.

​WhatsApp'tan Tehdit Edildi! 17 Yaşındaki Anne Tehdit ve Şantajla Fuhuş Yaptırılıyor

eşi cezaevinde yatan 17 yaşındaki 1 çocuk annesi G.Y., annesinin arkadaşının, uygunsuz görüntülerini çekerek şantaj ve tehdit yoluyla kendisini başka erkeklere pazarladığını iddia edip şikayetçi oldu.

​WhatsApp'tan Tehdit Edildi! 17 Yaşındaki Anne Tehdit ve Şantajla Fuhuş Yaptırılıyor

Adana’da meydana gelen olayda, Anne ve babası ayrı olan G.Y., 2 yıl önce 15 yaşındayken kaçarak Ç.A. (22) ile evlendi. Çiftin bu evlilikten bir çocukları dünyaya geldi. Ancak 18 yaşından küçük biriyle evlendiği için Ç.A. yargılanmaya başladı ve cezaevine girdi. Bu suçtan beraat eden Ç.A., 2018 yılında başka bir suçtan dolayı yine cezaevine girdi. Bunun üzerine G.Y. oğlu ile birlikte yetiştirme yurduna verildi. 1 buçuk ay yurtta kalan G.Y. daha sonra annesi N.G. (43) ile birlikte yaşamaya başladı. 2018 yılının Temmuz ayında anne N.G.’nin kuaförü B.A.Ç.'nin (29) eşi, genç kıza mesaj göndererek evlerine kahve içmeye çağırdı.





 

"Kahvesine ilaç koyup tecavüz etti"

Bunun üzerine öğle saatlerinde eve giden G.Y.'nin kahvesine iddiaya göre B.A.Ç., uyku ilacı kattı ve genç kız kahve içtikten sonra bayılıp sabah saatlerinde gözlerini açtı. Uyandığında ise hiçbir şey hatırlamayan G.Y., 2 gün sonra B.A.Ç.’den aldığı mesajla hayatının şokunu yaşadı. G.Y.'ye uyurken tecavüz eden B.A.Ç., bu anları kaydedip G.Y.’ye gönderdi ve ‘Çocuğuna zarar vermek ve eşine söylemek’ ile tehdit edip genç kızı ağına çekti. 






 

"Cezaevindeki eşine durumu anlattı"

Daha sonra G.Y., durumu annesine anlattığında annesi inanmadı ve çaresiz kız B.A.Ç.’nin para alarak kendisini pazarladığı kişilerle birlikte oldu. Geçen ay ise artık dayanamayan G.Y. annesinin evinden kaçarak kayınvalidesine sığındı ve durumu cezaevindeki eşine anlattı. Eşinin tavsiyesiyle geçen 13 Kasım tarihinde G.Y. Adana Adliyesi’ne giderek B.A.Ç. hakkında şikayetçi oldu. 






 

"Dediklerini yapmaya mecbur kaldım"

B.A.Ç.’nin dediklerini mecburiyetten yaptığını söyleyen G.Y., “Annemin arkadaşı bu adam. Annemin evinde kalmam gerekiyordu. Sokakta kalamam sonuçta 1 çocuğum var. Gelip gidiyorlardı sürekli böyle bir şey olacağını hiç düşünmedim. Eşi beni eve çağırdı gittim. Sabah uyandığında bir şey hatırlamıyorum. 2 gün sonra bana mesaj attı ve tehdit etti. Yanına gidip fotoğraf ve videoları gördüm. ‘Ne hakla bunu yapabilirsin’ dediğimde bana ‘Eğer dediklerimi yapmazsan eşine, cezaevine bu fotoğraf ve videoları gönderirim’ dedi. Eşime ilk zamanlar söylemedim mecbur kaldım dediklerini yapmaya” diye konuştu.






 

"Bu adamla yat, ben parasını aldım"

Annesinin bu olaylarda hiçbir şekilde kendisinin yanında olmadığını iddia eden G.Y., “Annemin beraber olduğunu düşünüyorum kendi aralarında. Bildiğini düşünüyorum. B.A.Ç.’nin eşinin de bildiğini düşünüyorum. B.A.Ç. birçok kez bana, ‘Bu adamla yat, ben parasını aldım. Gerisine karışma’ dedi. Artık birkaç ay öncesine kadar tekrar tehditlere başladığında dayanamayıp eşime anlattım. O da bana ‘Seni seviyorum. Sen kötü bir şey yapmamışsın. Seni tehdit etmişler. Git adli makamlara başvur’ demesi üzerine delillerimi toplayıp savcılığa verdim” ifadelerini kullandı. 






 

"İstediğim bu insanlar cezalarını çeksin"

Herkesin hak ettiği cezayı almasını istediğini aktaran G.Y., “Mağdur olan benim. Eşim yakın zamanda dışarı çıkacak ve kendi hayatımızı kuracağız. Ben bu kadar çok şey yaşadım, kendi gururumu ayaklar altına alıp gittim her şeyi anlattım. Tek istediğim bu insanlar cezalarını çeksinler. Ben rahat edemiyorum. Kimse bana inanmıyor. Benim elimde deliller de var. Onlar cezalarını çektiklerinde ben rahat bir yaşam süreceğim” dedi. 















Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Üniversite Öğrencisi Genç Kız, Eski Erkek Arkadaşı Tarafından Öldürüldü
​Üniversite Öğrencisi Genç Kız, Eski Erkek Arkadaşı Tarafından Öldürüldü
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) öğrencisi genç kız, eski erkek arkadaşı tarafından kaldığı apartta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürüldü.
​WhatsApp'tan Tehdit Edildi! 17 Yaşındaki Anne Tehdit ve Şantajla Fuhuş Yaptırılıyor
​WhatsApp'tan Tehdit Edildi! 17 Yaşındaki Anne Tehdit ve Şantajla Fuhuş Yaptırılıyor
eşi cezaevinde yatan 17 yaşındaki 1 çocuk annesi G.Y., annesinin arkadaşının, uygunsuz görüntülerini çekerek şantaj ve tehdit yoluyla kendisini başka erkeklere pazarladığını iddia edip şikayetçi oldu.
​Çiftçinin ağ Evindeki Şüpheli Ölümü
​Çiftçinin ağ Evindeki Şüpheli Ölümü
Bir çiftçi, bağ evinde yakınları tarafından ölü bulundu. Evden gelen koku nedeniyle AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede ise herhangi bir madde izine rastlanılmadı.
​Önce Sevgilisini Sonra Kendini Öldürdü
​Önce Sevgilisini Sonra Kendini Öldürdü
Cezaevinden izinli çıkan şahıs önce sevgilisini sonra kendisini vurdu.
​Cinsel Gücü Arttırıcı Çikolata Operasyonu
​Cinsel Gücü Arttırıcı Çikolata Operasyonu
Bir depoya yapılan baskında sağlığa zararlı ve yasak olduğu değerlendirilen gücü arttırıcı bin 380 adet çikolata, 6 bin 360 kutu içecek, 3 bin 70 adet hap ve sprey ele geçirildi.
​Acı Haber! 2 Çocuk Yanarak Can Verdi
​Acı Haber! 2 Çocuk Yanarak Can Verdi
Bir evde çıkan yangında 2 çocuk yanarak hayatını kaybetti.
​Eski Eşini Yaraladı, Fırında Çalışan Kişiyi Öldürdükten Sonra Selam Söyleyin Deyip Kaçtı
​Eski Eşini Yaraladı, Fırında Çalışan Kişiyi Öldürdükten Sonra Selam Söyleyin Deyip Kaçtı
Boşandığı eski eşini evinde silahla yaralayan ve erkek arkadaşı olduğunu iddia ettiği şahsı çalıştığı fırında öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkeme tutuklandı.
​Annesinin Kimliği İle İlaç Yazmayan Doktoru Dövdü
​Annesinin Kimliği İle İlaç Yazmayan Doktoru Dövdü
Annesine, getirdiği kimlikle ilaç yazdırmak isteyen şahıs, "Hastayı görmeden ilaç yazamam" diyen doktoru dövdü. Aldığı darbelere rağmen görevi başında hastalara bakan doktor, bir süre sonra saldırganın getirdiği annesini muayene ederek ilaçlarını yazdı.
​4 Aylık Karısını Boğarak Öldürdü
​4 Aylık Karısını Boğarak Öldürdü
Henüz 4 aylık eşini önce darp eden ardından da boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
​Şanlıurfa’da Kardeş Kavgası! 6 Yaralı
​Şanlıurfa’da Kardeş Kavgası! 6 Yaralı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2 kardeş arasında çıkan kavgada, her iki taraftan 6 kişi yaralandı.
Pompalı Dehşet: Eski Eşini Yaraladı, Sevgilisini Öldürdü
Pompalı Dehşet: Eski Eşini Yaraladı, Sevgilisini Öldürdü
Bir şahıs, boşandığı eşini pompalı tüfekle vurarak yaraladıktan sonra, eski eşinin sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü kişiyi tüfekle vurarak öldürdü.
​Süt sağma makinesiyle kaçak rakı ürettiler
​Süt sağma makinesiyle kaçak rakı ürettiler
Emniyet Ekipleri, süt sağma makinesiyle damıtılarak kaçak rakı yapılan iş yerine yaptığı operasyonda 418 litre kaçak rakı ele geçirdi.
​Üniversite Öğrencisi Genç Kız, Eski Erkek Arkadaşı Tarafından Öldürüldü
​Üniversite Öğrencisi Genç Kız, Eski Erkek Arkadaşı Tarafından Öldürüldü
​WhatsApp'tan Tehdit Edildi! 17 Yaşındaki Anne Tehdit ve Şantajla Fuhuş Yaptırılıyor
​WhatsApp'tan Tehdit Edildi! 17 Yaşındaki Anne Tehdit ve Şantajla Fuhuş Yaptırılıyor
​Radarı Geçince Gaza Basan Yandı
​Radarı Geçince Gaza Basan Yandı
​AKP’den Yeni Düzenleme! Öğrenim Kredisi Borcu Olanlar Bu Habere Dikkat!
​AKP’den Yeni Düzenleme! Öğrenim Kredisi Borcu Olanlar Bu Habere Dikkat!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:37
Güneş
07:00
Öğle
12:15
İkindi
14:57
Akşam
17:20
Yatsı
18:38
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿